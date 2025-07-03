В «Зенит» перешел аргентинский защитник Вега

Роман Вега провел 63 матча за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сезон-2022/23 Вега провел в аренде в «Барселоне Б», дубле действующего чемпиона Испании, появившись на поле 17 раз.