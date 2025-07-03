В «Зенит» перешел аргентинский защитник Вега

«Зенит» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет.
«Сине-бело-голубые приветствуют Романа Вегу в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Роман Вега провел 63 матча за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сезон-2022/23 Вега провел в аренде в «Барселоне Б», дубле действующего чемпиона Испании, появившись на поле 17 раз.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли второе место в чемпионате России, по итогам 30 туров уступив «Краснодару» всего одно очко. Старт нового розыгрыша Российской Премьер-лиги запланирован на 18 июля. В первом туре «Зенит» примет «Ростов».