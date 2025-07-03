«Зенит» анонсировал встречу с еще одним европейским клубом

Игра с командой из города Нови-Сад состоится 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Войводина» является двукратным чемпионом Югославии, двукратным обладателем Кубка Сербии и финалистом Кубка Интертото. Ранее команды три раза играли друг с другом в товарищеских матчах, три победы одержал клуб Российской Премьер-Лиги — со счетом 3:1, 3:0, 4:1.
29 июня «Зенит» в Сочи разгромил белградскую «Црвену Звезду» в матче Winline Суперсерии со счетом 3:0.
3 июля команда Сергея Семака проведет товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», а 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.
В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли второе место в чемпионате России, по итогам 30 туров уступив «Краснодару» всего одно очко. Старт нового розыгрыша Российской Премьер-лиги запланирован на 18 июля. В первом туре «Зенит» примет «Ростов».