«Зенит» анонсировал встречу с еще одним европейским клубом

Игра с командой из города Нови-Сад состоится 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Войводина» является двукратным чемпионом Югославии, двукратным обладателем Кубка Сербии и финалистом Кубка Интертото. Ранее команды три раза играли друг с другом в товарищеских матчах, три победы одержал клуб Российской Премьер-Лиги — со счетом 3:1, 3:0, 4:1.