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«Зенит» анонсировал встречу с еще одним европейским клубом

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Игра с командой из города Нови-Сад состоится 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Войводина» является двукратным чемпионом Югославии, двукратным обладателем Кубка Сербии и финалистом Кубка Интертото. Ранее команды три раза играли друг с другом в товарищеских матчах, три победы одержал клуб Российской Премьер-Лиги — со счетом 3:1, 3:0, 4:1.

29 июня «Зенит» в Сочи разгромил белградскую «Црвену Звезду» в матче Winline Суперсерии со счетом 3:0.

3 июля команда Сергея Семака проведет товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», а 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли второе место в чемпионате России, по итогам 30 туров уступив «Краснодару» всего одно очко. Старт нового розыгрыша Российской Премьер-лиги запланирован на 18 июля. В первом туре «Зенит» примет «Ростов».