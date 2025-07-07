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Источник: Малком может вернуться в «Зенит»

По информации издания Asharq Al-Awsat, «Аль-Хиляль» и Малком не намерены продолжать сотрудничество и собираются расторгнуть контракт, истекающий в 2027 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

4 июля «Аль-Хиляль» уступил в четвертьфинале клубного чемпионата мира бразильскому «Флуминенсе» со счетом1:2.

По данным источника, между клубом и игроком сложилась напряжённая ситуация как на поле, так и за его пределами. Обе стороны не хотят продолжать сотрудничество. Ситуация обострилась после того, как Малком повздорил с болельщиками в Орландо сразу после финального свистка в матче «Флуминенсе». Также бразильский журналист Луис Фабиани сообщил, что «Зенит» около месяца назад рассматривал возможность возвращения Малкома в клуб.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. Бразилец играл за клуб до 2023 года и провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 24 результативные передачи.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что 28-летний бразилец всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

Стоимость перехода Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года составила 60 миллионов евро. Трансфер Малкома является самым дорогим в истории Российской Премьер-лиги.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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