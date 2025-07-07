Источник: Малком может вернуться в «Зенит»

По данным источника, между клубом и игроком сложилась напряжённая ситуация как на поле, так и за его пределами. Обе стороны не хотят продолжать сотрудничество. Ситуация обострилась после того, как Малком повздорил с болельщиками в Орландо сразу после финального свистка в матче «Флуминенсе». Также бразильский журналист Луис Фабиани сообщил, что «Зенит» около месяца назад рассматривал возможность возвращения Малкома в клуб.