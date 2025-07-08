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Бителло рассказал о своих взаимоотношениях c Карпиным

У полузащитника «Динамо» Бителло и главного тренера Валерия Карпина хорошие взаимоотношения. Об этом футболист сообщил «Спорт-Экспрессу».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://fcdm.ru/

Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, он будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«У нас хорошие взаимоотношения. В целом ни с одним тренером в карьере у меня не было проблем. Валерий Карпин — очень хороший тренер. Помимо команды он помогает мне лично. Что хочет тренер от меня на поле? Я не могу сказать этого, иначе все будет предсказуемо. Но, поверьте, скоро вас ждут хорошие вещи на поле», — сказал Бителло «Спорт-Экспрессу».

Зимой Бителло опоздал на сборы команды. В сезоне-2024/25 25-летний бразилец провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 14 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев признался, что ему нравится тот футбол, который ставит команде новый главный тренер Валерий Карпин. Голкипер в последнее время часто делится с прессой своим мнением о том, что происходит внутри команды.

«Мне нравятся требования Карпина. Хотел играть именно так. Буду делать все возможное, чтобы делать это максимально качественно. “Зенит” стал бояться “Динамо”? Все равно. У нас свои задачи. Вообще не надо ни на кого смотреть. Нужно думать только о своей игре», — цитирует Лунева Sport24.

«Динамо» заняло пятое место по итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина откроет сезон-2025/26 домашним матчем против калининградской «Балтики». Игра состоится 18 июля.