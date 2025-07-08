Бителло рассказал о своих взаимоотношениях c Карпиным

«У нас хорошие взаимоотношения. В целом ни с одним тренером в карьере у меня не было проблем. Валерий Карпин — очень хороший тренер. Помимо команды он помогает мне лично. Что хочет тренер от меня на поле? Я не могу сказать этого, иначе все будет предсказуемо. Но, поверьте, скоро вас ждут хорошие вещи на поле», — сказал Бителло «Спорт-Экспрессу».