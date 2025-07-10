СМИ: «Зенит» предложил 35 млн евро за чемпиона мира

Как сообщает Record, сам футболист хочет продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике», которая ранее предложила «Ботафого» 26 млн евро. Отмечается, что ключевую роль в желании Альмады перейти в португальский клуб сыграли выступающий за него партнер по национальной команде Николас Отаменди, а также серб Неманья Матич, игравший с аргентинцем в составе «Лиона».