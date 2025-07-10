СМИ: «Зенит» предложил 35 млн евро за чемпиона мира

Как сообщает Record, сам футболист хочет продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике», которая ранее предложила «Ботафого» 26 млн евро. Отмечается, что ключевую роль в желании Альмады перейти в португальский клуб сыграли выступающий за него партнер по национальной команде Николас Отаменди, а также серб Неманья Матич, игравший с аргентинцем в составе «Лиона».
Альмаде 24 года. Он перешел в «Ботафого» летом 2024 года, однако с января выступал на правах аренды за «Лион». В составе французской команды полузащитник принял участие в 20 матчах, в которых забил два мяча.
Ранее Альмада, помимо «Ботафого» и «Лиона», играл за «Велес Сарсфилд» и «Атланту Юнайтед». За сборную Аргентины Альмада провел десять игр и забил четыре мяча. В 2022 году вместе с национальной командой он стал чемпионом мира.
«Зенит» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар». 20 июля в первом матче нового сезона подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ростовом».
Этим летом сине-бело-голубые приобрели полузащитника «Фламенго» Жерсона и левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу.