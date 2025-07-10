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Глава РПЛ назвал справедлиевыем исключение «Торпедо» из лиги

Президент РПЛ Александр Алаев выступил с заявлением по поводу исключения московского «Торпедо» из числа участников лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение об исключении «Торпедо» было вынесено сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС после скандала, связанного с обвинениями в организации договорных матчей. Также «автозаводцы» были оштрафованы на 5 млн рублей. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, а генеральный директор клуба Валерий Скородумов — на 10.

«Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным — будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело “Торпедо”, требуют решительных и своевременных действий. Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона — это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема — из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении. Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-Лиги. Решение на этот счет будет принято Исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, Лига готова незамедлительно оказать Исполкому любую необходимую помощь», — сказал Алаев.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.