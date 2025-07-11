Стало известно, кто заменит «Торпедо» в РПЛ

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС исключил «Торпедо» из РПЛ из-за скандала, связанного с обвинениями в организации договорных матчей. Также «автозаводцы» были оштрафованы на 5 млн рублей. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, а генеральный директор клуба Валерий Скородумов — на 10. Оба на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.