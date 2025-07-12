Суперкубок России, финал женского Уимблдона и немного МЛС: что смотреть сегодня

Футбол. Суперкубок России. «Краснодар» — ЦСКА (Москва)
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Футбольный сезон в России традиционно открывается матчем за Суперкубок. «Краснодар» после долгожданного триумфа в РПЛ попытается выиграть второй трофей в своей истории. Год назад они уже играли в матче за Суперкубок, в котором уступили «Зениту» (2:4). Мураду Мусаеву удалось не только сохранить чемпионский состав, но и сделать несколько точечных усилений. ЦСКА входит в новый сезон с новым главным тренером Фабио Челестини, который вряд ли за три недели успел понять «загадочную русскую душу» и наладить оптимальное взаимодействие внутри команды. Тем не менее, швейцарец — умный и адаптивный специалист, который уже начал внедрять свои идеи и подходы в игру команды. Армейцы выиграли все три контрольных матча с общим счетом 11:3 и демонстрируют уверенность и боевой настрой перед важным стартом сезона. Победа в Суперкубке может стать для Челестини отличным стартом в России. Впрочем, и поражение для армейцев точно не станет катастрофой.
Теннис. Уимблдон. Женщины. Финал. Аманда Анисимова (США, 12) — Ига Швентек (Польша, 4)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Уимблдон выходит на финишную прямую. В женском финале сыграют Ига Швентек и Аманда Анисимова — две теннисистки, у которых нет ни одного выигранного турнира на траве. Швентек, которая прежде испытывала трудности на травяных кортах, смогла добиться важного достижения — в 24 года в ее послужном списке теперь есть финалы «Большого шлема» на каждом из покрытий. Для Анисимовой этой первый мэйджор-финал в карьере, в который она проложила путь, уверенно проходя через сложные матчи. Последним таким испытанием для нее был полуфинал против первой ракетки мира, в котором 23-летняя американка выдала лучший матч в карьере. Удивительно, но это будет первая личная встреча Швентек и Анисимовой на взрослом уровне — ранее они пересекались лишь однажды девять лет назад в юниорском турнире, где на своем любимом грунте победила польская теннисистка. Ига подходит к финалу в статусе фаворитки, но Аманда находится в такой форме, что способна навязать ей борьбу. Финал обещает быть зрелищным и напряженным.
Футбол. МЛС. «Торонто» — «Атланта Юнайтед»
02:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Атланта» с наступлением лета столкнулась с определенными трудностями и нестабильностью в игре. Команда Миранчука набрала одно очко в четырех последних матчах, да и сам россиянин не сумел отметиться ни одним результативным действием. Продуктивность Алексея в МЛС пока находится на идентичном уровне, что и в Серии А — 0,31 результативных действий за игру. При этом в Америке и результативность выше, и уровень сопротивления ощутимо ниже. Это явно не то, чего ждали от одного из самых дорогих трансферов в истории МЛС. Поэтому кто как не Миранчук должен становиться лидером и выводить команду из тяжелого положения, оправдывая вложенные в себя средства. И можно начинать это делать уже в предстоящем матче против «Торонто» — одного из главных аутсайдеров МЛС последних пяти лет.
Футбол. МЛС. «Интер Майами» — «Нэшвилл»
02:45. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В центральном матче тура в МЛС встретятся одни из лидеров Востока — «Интер Майами» и «Нэшвилл». Команда Месси находится на серии из четырех побед подряд, а звездный аргентинец в этих матчах имеет невероятную статистику — 8+5 по системе «гол+пас». В то же время «Нэшвилл» имеет не менее внушительную серию — 15 игр без поражений. В эпоху Месси «Интер Майами» ни разу не проигрывал «Нэшвиллу», выиграв четыре из шести встреч, включая три последние. И все-таки соперник очень серьезен и в таких матчах именно Месси должен делать разницу. Поэтому этой ночью ждем от него новых голевых свершений.