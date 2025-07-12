Суперкубок России, финал женского Уимблдона и немного МЛС: что смотреть сегодня

Уимблдон выходит на финишную прямую. В женском финале сыграют Ига Швентек и Аманда Анисимова — две теннисистки, у которых нет ни одного выигранного турнира на траве. Швентек, которая прежде испытывала трудности на травяных кортах, смогла добиться важного достижения — в 24 года в ее послужном списке теперь есть финалы «Большого шлема» на каждом из покрытий. Для Анисимовой этой первый мэйджор-финал в карьере, в который она проложила путь, уверенно проходя через сложные матчи. Последним таким испытанием для нее был полуфинал против первой ракетки мира, в котором 23-летняя американка выдала лучший матч в карьере. Удивительно, но это будет первая личная встреча Швентек и Анисимовой на взрослом уровне — ранее они пересекались лишь однажды девять лет назад в юниорском турнире, где на своем любимом грунте победила польская теннисистка. Ига подходит к финалу в статусе фаворитки, но Аманда находится в такой форме, что способна навязать ей борьбу. Финал обещает быть зрелищным и напряженным.