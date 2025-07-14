«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. Забитыми мячами отличились Александр Соболев (52-я минута) и Андрей Мостовой (64, с пенальти).
В первой встрече в воскресенье «Зенит» также обыграл «Войводину» со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Луис Энрике и Максим Глушенков, один из мячей забивший прямым ударом с углового. По разу отличились Дуглас Сантос, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан. У гостей отметился Негош Петрович.
По итогам прошлого сезона РПЛ «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару» 1 балл. Петербургский клуб не смог седьмой раз подряд стать чемпионом, однако тренерский штаб остался прежним. В первом туре предстоящего сезона чемпионата страны «сине-бело-голубые» 20 июля примут «Ростов». В национальном чемпионате Сербии «Войводина» стала шестой, а первую строчку занял клуб «Црвена Звезда».
Напомним, новый сезон РПЛ стартует