«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче

В первой встрече в воскресенье «Зенит» также обыграл «Войводину» со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Луис Энрике и Максим Глушенков, один из мячей забивший прямым ударом с углового. По разу отличились Дуглас Сантос, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан. У гостей отметился Негош Петрович.