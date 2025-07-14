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«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче

Петербургская команда обыграла соперников из Сербии во втором товарищеском матче.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. Забитыми мячами отличились Александр Соболев (52-я минута) и Андрей Мостовой (64, с пенальти).

В первой встрече в воскресенье «Зенит» также обыграл «Войводину» со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Луис Энрике и Максим Глушенков, один из мячей забивший прямым ударом с углового. По разу отличились Дуглас Сантос, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан. У гостей отметился Негош Петрович.

По итогам прошлого сезона РПЛ «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару» 1 балл. Петербургский клуб не смог седьмой раз подряд стать чемпионом, однако тренерский штаб остался прежним. В первом туре предстоящего сезона чемпионата страны «сине-бело-голубые» 20 июля примут «Ростов». В национальном чемпионате Сербии «Войводина» стала шестой, а первую строчку занял клуб «Црвена Звезда».

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 18—21 июля 2025 года и завершится 16 мая 2026‑го. Отметим, что один из игроков «Зенита» Алксандр Соболев в период межсезонья потратил в компьютерных играх крупную сумму.