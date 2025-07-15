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«Зенит» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

«Зенит» сделал предложение бразильскому «Крузейро» по трансферу нападающего Кайо Жорже. Об этом сообщает UOL.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, 23-летний бразилец является главной трансферной целью петербургского клуба в летнее трансферное окно. Клуб из Санкт-Петербурга сделал «Крузейро» щедрое предложение, но ни клуб, ни игрок не хотят вести переговоры. Кайо Жорже хочет остаться на родине, чтобы привлечь внимание тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти и дебютировать за национальную команду.

Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В 2019 году в составе юношеской сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира до 17 лет, став лучшим бомбардиром своей команды. Летом 2021 года бразилец перешел в «Ювентус», за который он провел 11 матчей. Прошлым летом футболист вернулся на родину.

В нынешнем сезоне Кайо Жорже провел 19 матчей за «Крузейро» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кайо Жорже в семь миллионов евро.

Кайо Жорже может стать девятым бразильцем в составе «Зените». На данный момент за клуб выступают защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Жерсон, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающие Педро и Луис Энрике. Также клубу принадлежит защитник Роберт Ренан, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за саудовский «Аль-Шабаб».

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