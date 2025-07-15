«Зенит» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В 2019 году в составе юношеской сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира до 17 лет, став лучшим бомбардиром своей команды. Летом 2021 года бразилец перешел в «Ювентус», за который он провел 11 матчей. Прошлым летом футболист вернулся на родину.