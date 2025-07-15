Напомним, 21-летний защитник Роман Вега перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» 3 июля. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. — Как вы оцените успехи новичка Романа Веги? Успел ли он уже полноценно адаптироваться к новым для себя условиям? — Посмотрим. Полноценно — конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше — достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом. Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 13 июля «Зенит» в товарищеском матче победил сербскую «Войводину» со счетом 7:1. Вега вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Роман Вега провел 63 матча за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сезон-2022/23 Вега провел в аренде в «Барселоне Б», дубле действующего чемпиона Испании, появившись на поле 17 раз. В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли второе место в чемпионате России, по итогам 30 туров уступив «Краснодару» одно очко. Старт нового розыгрыша Российской Премьер-лиги запланирован на 18 июля. В первом туре «Зенит» примет на своем поле «Ростов».