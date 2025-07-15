«Зенит» предложил 30 млн евро за игрока сборной Колумбии

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали бразильскому клубу предложение в размере 30 млн евро — именно за эту сумму «Палмейрас» готов продать за 25-летнего колумбийца. При этом сам Риос отклонил предложение «Зенита» и хочет перейти в «Рому», с которой уже согласовал личный контракт. При этом итальянский клуб не готов платить требуемую сумму — он предлагает 24 млн евро и бонусы.
Отмечается, что интерес к Риосу также проявляет «Бенфика».
Ричард Риос начинал карьеру в футзале, но в 2019 году он перешел в большой футбол, присоединившись к академии «Фламенго». Весной 2023 года Риос перешел в «Палмейрас» за 1,4 млн евро и выиграл с клубом чемпионат Бразилии. В общей сложности он провел за клуб 137 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.
Осенью 2023 года Риос дебютировал за сборную Колумбии, за которую провел 21 матч и забил два мяча. Он был основным игроком команды на Кубке Америки-2024, где колумбийцы дошли до финала, уступив сборной Аргентины (0:1, д.в.).