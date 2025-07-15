«Зенит» предложил 30 млн евро за игрока сборной Колумбии

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали бразильскому клубу предложение в размере 30 млн евро — именно за эту сумму «Палмейрас» готов продать за 25-летнего колумбийца. При этом сам Риос отклонил предложение «Зенита» и хочет перейти в «Рому», с которой уже согласовал личный контракт. При этом итальянский клуб не готов платить требуемую сумму — он предлагает 24 млн евро и бонусы.