Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.24
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
20:00
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.47
П2
2.30
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.07
П2
11.75
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
:
Левадия
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
2.95
Футбол. Еврокубки
21:30
Интер Э
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.57
П2
1.40
Футбол. Еврокубки
22:00
Брейдаблик
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.81
П2
4.65
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.70
П2
1.98

«Зенит» предложил 30 млн евро за игрока сборной Колумбии

«Зенит» намерен приобрести полузащитника «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричарда Риоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали бразильскому клубу предложение в размере 30 млн евро — именно за эту сумму «Палмейрас» готов продать за 25-летнего колумбийца. При этом сам Риос отклонил предложение «Зенита» и хочет перейти в «Рому», с которой уже согласовал личный контракт. При этом итальянский клуб не готов платить требуемую сумму — он предлагает 24 млн евро и бонусы.

Отмечается, что интерес к Риосу также проявляет «Бенфика».

Ричард Риос начинал карьеру в футзале, но в 2019 году он перешел в большой футбол, присоединившись к академии «Фламенго». Весной 2023 года Риос перешел в «Палмейрас» за 1,4 млн евро и выиграл с клубом чемпионат Бразилии. В общей сложности он провел за клуб 137 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

Осенью 2023 года Риос дебютировал за сборную Колумбии, за которую провел 21 матч и забил два мяча. Он был основным игроком команды на Кубке Америки-2024, где колумбийцы дошли до финала, уступив сборной Аргентины (0:1, д.в.).