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Империя наносит ответный удар. Анонс нового сезона РПЛ

В российском футболе поменялся чемпион, но не главный фаворит.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Короткое межсезонье подошло к концу. 12 июля действующий чемпион «Краснодар» и обладатель Кубка ЦСКА разыграли Суперкубок, который достался армейцам, а уже с 18-го в дело вступят все остальные. Футбольное лето выдалось странным — состав участников определился за считанные дни до турнира, потребовалось даже вносить изменения в уже опубликованный календарь, но драматичные события вокруг «Химок» и «Торпедо», уступивших свои места «Пари НН» и «Оренбургу», вряд ли как-то влияют на главное: расклад сил в борьбе за чемпионский титул, о котором мы и поговорим.

«Краснодар» наконец-то прервал затянувшуюся гегемонию «Зенита», а бронзовый призер ЦСКА, пользуясь пиком формы на финише предыдущего сезона, успел за лето добыть аж два трофея — Кубок и Суперкубок — но все это опять же не очень сказалось на предстартовых оценках экспертов и букмекеров: фаворит у чемпионата прежний и привычный.

«Зенит»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 20.07.2025, 18:00
Зенит
-
Ростов
-

Да, это опять «Зенит». Но тот факт, что коэффициент на возвращение чемпионского титула на берега Невы перевалил за «двойку», достоин внимания. Теперь команде Сергея Семака, которому в клубе по-прежнему доверяют несмотря на отсутствие трофеев в заявленном как юбилейный 2025 году, придется не удерживать свои позиции, а возвращать их. Когда второе место «Зенита» в РПЛ стало окончательным, столетний юбилей по прихоти руководства перекочевал уже на следующий сезон. Это даже объяснили, хотя все смеются, но самое главное — еще раз перенести дату уже никакая математика не поможет.

Кадровая политика «Зенита» не меняется: клуб усилился парочкой легионеров из Южной Америки — это аргентинец Роман Вега и прямиком с клубного ЧМ бразилец Жерсон, за которого уплачена кругленькая сумма. До закрытия трансферного окна далеко, и вряд ли экс-чемпионы этим ограничатся, тем более, столько потенциальных сделок уже сорвалось. Отечественные ньюсмейкеры, Глушенков и Соболев, тоже на месте и вроде в неплохой форме этим летом. Кажется, «Ростову» в 1-м туре несдобровать, хотя это лишь начало.

«Краснодар»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 20.07.2025, 15:30
Пари Нижний Новгород
-
Краснодар
-

Детище Сергея Галицкого ждет непростая, но очень интересная задача удержаться на вершине. Глобальных выводов по поражению от ЦСКА (0:1) в недавнем матче за Суперкубок делать не стоит — все-таки это больше выставочная игра в рамках подготовки к новому сезону, нежели самоцель. Больших изменений в составе «быков» не будет, Мурад Мусаев сам об этом сказал. Краснодарских болельщиков, конечно, радует, что в команде пока остаются ее главные звезды — Сперцян, Кордоба, Агкацев. Есть и новички, тоже латиноамериканцы, как у «Зенита», только побюджетнее.

Коэффициент 5.20 для действующего чемпиона выглядит завышенным. Костяк и игра лучшей команды предыдущего чемпионата никуда не делись, почему бы ей не повторить свой потрясающий успех? Что до трансферов: зимой только «Краснодар» из всех российских топов никем не усилился, но именно он стал чемпионом. Аргументом против южан служит то, что удержать титул всегда и всем сложнее, чем завоевать его впервые.

«Спартак»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 20:30
Спартак
-
Динамо Мх
-

Сериал о возвращении «Спартаку» былого величия никогда не потеряет своего зрителя, хотя уже много лет у каждого сезона подозрительно похожие друг на друга концовки. Год за годом обязательно приходит момент, когда красно-белая торсида обретает надежду на триумф, подобный успеху коллектива Массимо Карреры в 2017-м, после чего происходит серия осечек, игра лидеров команды необъяснимо тускнеет, и цикл, о котором так любят напоминать болельщики клубов-конкурентов, замыкается.

Май прошел под знаком традиционного спора, нужно ли «Спартаку» снова менять главного тренера. В клубе решили довериться харизматичному Деяну Станковичу. Было ли это решение верным, покажет лишь время. По крайней мере, шансы «Спартака» оценивают практически вровень с действующими чемпионами и выше, чем раньше. Даже если сравнить с тем самым «золотым» сезоном. У «Спартака» благоприятный календарь на самом старте, а связка из матчей против «Локомотива» и «Зенита» в августе даст много информации о вероятном содержании следующих серий.

«Динамо»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 18.07.2025, 20:30
Динамо
-
Балтика
-

Два года назад бело-голубые были невероятно близко к первому в постсоветской истории чемпионскому титулу, но, уступив в решающем матче «Краснодару», как выяснилось позже, заложили фундамент будущего успеха своему сопернику. Для самого «Динамо» следующий сезон получился шагом назад — это привело к увольнению чешского тренера Марцела Лички. Теперь основная надежда на прекрасное будущее связана с назначением на вакантное место Валерия Карпина, который по-прежнему будет совмещать работу в клубе и сборной, как было в «Ростове».

Забавно, что Карпин — одновременно главный плюс и главный минус «Динамо». То, что он один из лучших российских тренеров современности, особых возражений не вызывает. Но у Валерия Георгиевича сформировалась репутация специалиста, который может подстегнуть команду, помочь раскрыться ряду игроков, тем более, многих он отлично знает по сборной, в том числе некоторых новичков «Динамо», но никогда не выигрывает титулы. Способен ли он изменить свое резюме в этом смысле, пока непонятно, но после всех перемен сезон для нового базового клуба сборной, где числятся сразу два лучших российских форварда последних лет Гладышев и Тюкавин, точно будет увлекательным.

ЦСКА

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 21.07.2025, 17:30
Оренбург
-
ЦСКА
-

Тот случай, когда с букмекерами хочется поспорить. В 2025 году ЦСКА пока что безоговорочно лучшая футбольная команда в России. Лишь третье место в чемпионате связано с тем, что дружина Марко Николича дала «Краснодару» и «Зениту» слишком большую фору в первой половине сезона. Аж с ноября прошлого года у армейцев не было чувствительных осечек. Кубковое поражение от «Зенита» лишь усилило эффект триумфа по сумме двух встреч. Затем была победа по пенальти в финале с «Ростовом» имени Игоря Акинфеева.

Дальше, конечно, был шок. Истинные причины бегства Николича в Грецию так и остались непонятыми. В руководстве клуба не притворялись, будто это событие не стало для всех абсолютной неожиданностью, но смогли оперативно подыскать замену. Захваливать Фабио Челестини пока рано, но по Суперкубку и предсезонке кажется, что потери в качестве игры нет. Так откуда 10.0? Может, из-за того, что ЦСКА, как и «Краснодар», не взрывает трансферный рынок.

«Локомотив»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 18:00
Локомотив
-
Сочи
-

На этом перечень основных претендентов заканчивается, но есть еще московский «Локомотив» с вундеркиндом Батраковым, тренером Галактионовым и противоречивым предыдущим сезоном, где он так же, как и в этом списке, стал шестым. На этот раз подвигов от железнодорожников не ждут, но это классическая «темная лошадка». Довольно много шума наделал трансфер Николая Комличенко из «Ростова», хотя у форварда были более очевидные варианты, а еще «Локо» неплохо поживился на пепелище «Химок» (Руденко, Бакаев). Это впечатлило великого и ужасного Александра Мостового, который теперь прочит красно-зеленым место в первой тройке.

Дальше без лошадок любых мастей: список соискателей призовых мест резко обрывается. Просто скажем, что на чемпионство следующего в математической прогрессии клуба, «Ростова», дают огромный коэффициент 325,0. Значит, десять остальных команд, включая ростовчан, будут решать в сезоне другие задачи.

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