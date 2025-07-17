Империя наносит ответный удар. Анонс нового сезона РПЛ

На этом перечень основных претендентов заканчивается, но есть еще московский «Локомотив» с вундеркиндом Батраковым, тренером Галактионовым и противоречивым предыдущим сезоном, где он так же, как и в этом списке, стал шестым. На этот раз подвигов от железнодорожников не ждут, но это классическая «темная лошадка». Довольно много шума наделал трансфер Николая Комличенко из «Ростова», хотя у форварда были более очевидные варианты, а еще «Локо» неплохо поживился на пепелище «Химок» (Руденко, Бакаев). Это впечатлило великого и ужасного Александра Мостового, который теперь прочит красно-зеленым место в первой тройке.