Игрок «Зенита» Вендел с третьей попытки вылетел в Россию

По информации источника, 27-летний бразилец должен прибыть в Санкт-Петербург транзитным рейсом сегодня днем. Вендел отправился в Россию с третьей попытки — первые две, имея на руках авиабилеты, игрок пропустил.
Этим летом Вендел должен был стать игроком «Ботафого» — в январе бразильский клуб договорился с «Зенитом» о переходе игрока за 20 млн евро. В мае «Ботафого» отказался от этой сделки.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. 27-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.
В августе 2024 года Вендел продлил контракт с «Зенитом» до лета 2028 года.
В воскресенье, 20 июля, «Зенит» откроет новый сезон домашним матчем против «Ростова». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.