Игрок «Зенита» Вендел с третьей попытки вылетел в Россию

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. 27-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.