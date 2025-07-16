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«Краснодар» меньше всех использовал россиян в сезоне РПЛ-2024/25

«Краснодар» чаще всех использовал легионеров в прошлом сезоне РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

РПЛ опубликовала официальный отчет по сезону-2024/25. Из него следует, что «Краснодар» задействовал наименьшее количество футболистов — 21, из которых 12 легионеров, восемь россиян и один нелегионер Эдуард Сперцян — уроженец России, выступающий за сборную Армении.

Меньше всех к услугам иностранцев прибегал московский «Локомотив», который задействовал лишь четырех легионеров. Наибольшее число иностранцев задействовал «Зенит», в составе которого сыграли 16 легионеров. Больше всех российских футболистов привлекал «Пари НН» — за команду сыграли 25 россиян.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.

В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» откроет новый сезон в РПЛ выездным матчем против «Пари НН». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.