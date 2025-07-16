«Краснодар» меньше всех использовал россиян в сезоне РПЛ-2024/25

РПЛ опубликовала официальный отчет по сезону-2024/25. Из него следует, что «Краснодар» задействовал наименьшее количество футболистов — 21, из которых 12 легионеров, восемь россиян и один нелегионер Эдуард Сперцян — уроженец России, выступающий за сборную Армении.