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Минувший сезон РПЛ стал самым посещаемым со времен пандемии

Матчи РПЛ в минувшем сезоне посетили более 2,9 млн человек. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

РПЛ опубликовала официальный отчет по итогам сезона-2024/25, из которого следует, что общая посещаемость матчей составила 2 905 433 человека. Это лучший показатель со времен «ковидного» сезона-2019/20, когда матчи РПЛ посетили свыше 3,2 млн человек.

Средняя посещаемость матчей в сезоне-2024/25 составила 12 106 зрителей. В первой части сезона матчи РПЛ посещали 11 300 человек, после зимней паузы — 13 315 человек. В сезоне-2019/20 средняя посещаемость матчей лиги составляла 13 820 зрителей.

Таким образом, РПЛ постепенно подбирается к своим пиковым значением посещаемости, которые были показаны в последнем «доковидном» сезоне-2018/19 — 4 036 196 человек всего и 16 817 зрителей в среднем на игру.

Самым посещаемым клубом РПЛ восьмой сезон подряд стал петербургский «Зенит», средняя посещаемость домашних матчей которого составила 35 691 человек. Также в тройку самых посещаемых команд лиги вошли «Краснодар» (27 559) и «Спартак» (19 979). Наименее посещаемой командой РПЛ стали подмосковные «Химки», собиравшие на домашних матчах в среднем 2 432 зрителя.

Самые посещаемые клубы РПЛ:

  1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 35 691
  2. «Краснодар» — 27 559
  3. «Спартак» (Москва) — 19 979
  4. «Ростов» — 14 381
  5. «Динамо» (Москва) — 13 179
  6. ЦСКА (Москва) — 12 238
  7. «Локомотив» (Москва) — 10 466
  8. «Крылья Советов» (Самара) — 10 353
  9. «Рубин» (Казань) — 9 530
  10. «Пари НН» (Нижний Новгород) — 9 218
  11. «Факел» (Воронеж) — 8 009
  12. «Динамо» (Махачкала) — 7 035
  13. «Акрон» (Тольятти) — 4 655
  14. «Оренбург» — 4 520
  15. «Ахмат» (Грозный) — 4 449
  16. «Химки» — 2 432

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