Минувший сезон РПЛ стал самым посещаемым со времен пандемии

РПЛ опубликовала официальный отчет по итогам сезона-2024/25, из которого следует, что общая посещаемость матчей составила 2 905 433 человека. Это лучший показатель со времен «ковидного» сезона-2019/20, когда матчи РПЛ посетили свыше 3,2 млн человек.
Средняя посещаемость матчей в сезоне-2024/25 составила 12 106 зрителей. В первой части сезона матчи РПЛ посещали 11 300 человек, после зимней паузы — 13 315 человек. В сезоне-2019/20 средняя посещаемость матчей лиги составляла 13 820 зрителей.
Таким образом, РПЛ постепенно подбирается к своим пиковым значением посещаемости, которые были показаны в последнем «доковидном» сезоне-2018/19 — 4 036 196 человек всего и 16 817 зрителей в среднем на игру.
Самым посещаемым клубом РПЛ восьмой сезон подряд стал петербургский «Зенит», средняя посещаемость домашних матчей которого составила 35 691 человек. Также в тройку самых посещаемых команд лиги вошли «Краснодар» (27 559) и «Спартак» (19 979). Наименее посещаемой командой РПЛ стали подмосковные «Химки», собиравшие на домашних матчах в среднем 2 432 зрителя.
Самые посещаемые клубы РПЛ:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — 35 691
- «Краснодар» — 27 559
- «Спартак» (Москва) — 19 979
- «Ростов» — 14 381
- «Динамо» (Москва) — 13 179
- ЦСКА (Москва) — 12 238
- «Локомотив» (Москва) — 10 466
- «Крылья Советов» (Самара) — 10 353
- «Рубин» (Казань) — 9 530
- «Пари НН» (Нижний Новгород) — 9 218
- «Факел» (Воронеж) — 8 009
- «Динамо» (Махачкала) — 7 035
- «Акрон» (Тольятти) — 4 655
- «Оренбург» — 4 520
- «Ахмат» (Грозный) — 4 449
- «Химки» — 2 432