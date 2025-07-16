Быстров о словах Лунева: при Карпине можно говорить честно и в лицо

«Лунев говорит, что совмещение работы в сборной и клубе не идет на пользу? Критикует выбор капитана? Это нормальные вещи. При Карпине все можно говорить честно, открыто и в лицо. Если он захочет, он тебе ответит. Я тоже считаю, что совмещения постов не должно быть. У РФС должен быть свой тренер, который не имеет отношения ни к какому клубу», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, футбол!».