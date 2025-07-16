Быстров о словах Лунева: при Карпине можно говорить честно и в лицо

Ранее Лунев согласился с критикой в адрес Карпина за совмещение тренерских постов в сборной России и «Динамо», назвав ее обоснованной.
«Лунев говорит, что совмещение работы в сборной и клубе не идет на пользу? Критикует выбор капитана? Это нормальные вещи. При Карпине все можно говорить честно, открыто и в лицо. Если он захочет, он тебе ответит. Я тоже считаю, что совмещения постов не должно быть. У РФС должен быть свой тренер, который не имеет отношения ни к какому клубу», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, футбол!».
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 24 матча, в которых одержала 17 побед при шести поражениях и одном поражении. Он является самым успешным тренером в истории сборной по проценту побед (70,8%).
25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», который он занимал с 2017 года. Свое решение 56-летний специалист объяснил необходимость полностью сконцентрироваться на работе в сборной России. 13 июня Карпин возглавил московское «Динамо», подписав с московским клубом трехлетний контракт.
В пятницу, 18 июля, «Динамо» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против «Балтики». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.