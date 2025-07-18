Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является петербургский «Зенит», чьи шансы на титул оцениваются в 39,6%. В тройку фаворитов также входят московский ЦСКА (17,0%) и действующий чемпион «Краснодар» (15,5%). Также шансы на чемпионство имеют московские «Спартак» (11,9%), «Динамо» (8,1%) и «Локомотив» (5,0%).