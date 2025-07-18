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Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ

Суперкомпьютер Opta представил прогноз на итоги нового сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является петербургский «Зенит», чьи шансы на титул оцениваются в 39,6%. В тройку фаворитов также входят московский ЦСКА (17,0%) и действующий чемпион «Краснодар» (15,5%). Также шансы на чемпионство имеют московские «Спартак» (11,9%), «Динамо» (8,1%) и «Локомотив» (5,0%).

Основными претендентами на вылет из РПЛ по итогам сезона являются «Пари НН» (21,8%) и «Оренбург» (19,6%), которые остались в элитном дивизионе благодаря исключению подмосковных «Химок» и московского «Торпедо».

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.

Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 18 июля. В матче-открытии московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.