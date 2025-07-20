Матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Удивительный российский чемпионат дарит в 1-м туре встречу чемпиона страны — привыкайте, теперь это «Краснодар» — с командой, которая в конце прошлого сезона провалилась в стыки и уступила в них «Сочи» по сумме двух матчей. В гостях нижегородцы победили 2:1, но в ответной игре дома проиграли 1:3 и покинули РПЛ. Оказалось, что на пару недель. 16 июня исполком РФС утвердил «Пари НН» в качестве клуба, заменившего в чемпионате снятые по финансовым причинам «Химки». Решение не стало неожиданным — СМИ писали об этой рокировке еще во время стыковых матчей, намекая на отсутствие спортивной составляющей. Однако руководство «Пари НН» все равно отправило в отставку тренерский штаб Виктора Гончаренко. Его сменил другой белорусский тренер Алексей Шпилевский.