Матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:30 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк (Калуга). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Удивительный российский чемпионат дарит в 1-м туре встречу чемпиона страны — привыкайте, теперь это «Краснодар» — с командой, которая в конце прошлого сезона провалилась в стыки и уступила в них «Сочи» по сумме двух матчей. В гостях нижегородцы победили 2:1, но в ответной игре дома проиграли 1:3 и покинули РПЛ. Оказалось, что на пару недель. 16 июня исполком РФС утвердил «Пари НН» в качестве клуба, заменившего в чемпионате снятые по финансовым причинам «Химки». Решение не стало неожиданным — СМИ писали об этой рокировке еще во время стыковых матчей, намекая на отсутствие спортивной составляющей. Однако руководство «Пари НН» все равно отправило в отставку тренерский штаб Виктора Гончаренко. Его сменил другой белорусский тренер Алексей Шпилевский.
Еще одна нестандартная история про «Пари НН»: нижегородские болельщики еще долго не увидят команду на родном стадионе. Арена, принимавшая матчи ЧМ-2018, официально закрывается властями на ремонт. А параллельно примет мероприятия, связанные с юбилеем атомной промышленности. В любом случае, сам клуб никто не спрашивал, и ему несколько туров (неизвестно, сколько именно) придется скитаться: команду приютит еще один стадион, построенный к мундиалю 18-го года, в Саранске, но это потом, а первый тур нижегородцы сыграют в Казани.
На фоне увлекательных историй вокруг «Пари НН» новостей о действующем чемпионе «Краснодаре» гораздо меньше. Команда Мурада Мусаева отпраздновала золотые медали, сохранила победный костяк и подписала нескольких не особенно известных, но перспективных новичков. Сезон «быки» начали раньше остальных, сыграв матч за Суперкубок с ЦСКА и уступив в нем в примерно равной борьбе со счетом 0:1. Защищать титул будет нелегко, но в игре с 13-й командой предыдущего чемпионата Сперцян, Кордоба, Агкацев и компания, разумеется, фавориты. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1,55, а шансы «Пари НН» оценили в 6,30. Ничья идет с коэффициентом 4,40. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,73, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,15.