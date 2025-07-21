«Оренбург» — ЦСКА в РПЛ, матч Потаповой: что посмотреть сегодня

Вторая пара полуфиналистов турнира по водному поло — Венгрия и Испания. В активе сборной Венгрии 12 медалей с чемпионатов мира, в том числе 4 золота. Испанки не менее титулованы. На счету сборной 10 наград с чемпионатов мира, в том числе 3 золота. В 2022 году победу на ЧМ одержали испанские спортсменки, а год спустя триумфаторами стали венгерские вотерполистки. Кто же из этих сборных пройдет дальше и будет вновь бороться за награды высшей пробы? Ответ узнаем уже сегодня.