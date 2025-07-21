«Оренбург» — ЦСКА в РПЛ, матч Потаповой: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. 1-й круг. Анастасия Потапова (Россия, 42) — Виктория Мбоко (Канада, 88)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
42-я ракетка мира Анастасия Потапова начинает выступление в США на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. 24-летняя россиянка сыграет против Виктории Мбоко из Канады, которая занимает 88-е место в мировом рейтинге. Ранее девушки ни разу не встречались на корте.
Напомним, Потапова возвращается к соревнованиям после травмы. Из-за повреждения россиянка пропустила третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В основной сетке ее заменила 18-летняя Мбоко. Сможет ли Потапова уверенно выйти во второй круг или же молодая соперница окажет сопротивление и поборется с теннисисткой из топ-50?
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Водное поло. ½ финала Греция — США и Венгрия — Испания
12:35 и 16:35 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Неоднократный призер чемпионатов мира по водному поло сборная Греции поборется за выход в финал со сборной США. Два года назад греческие спортсменки дошли до решающего матча, но уступили сборной Венгрии. В копилке американских девушек нет ни одной награды с чемпионатов мира. Смогут ли спортсменки из США привезти медали из Сингапура?
Вторая пара полуфиналистов турнира по водному поло — Венгрия и Испания. В активе сборной Венгрии 12 медалей с чемпионатов мира, в том числе 4 золота. Испанки не менее титулованы. На счету сборной 10 наград с чемпионатов мира, в том числе 3 золота. В 2022 году победу на ЧМ одержали испанские спортсменки, а год спустя триумфаторами стали венгерские вотерполистки. Кто же из этих сборных пройдет дальше и будет вновь бороться за награды высшей пробы? Ответ узнаем уже сегодня.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Синхронное плавание. Дуэт. Техническая программа
13:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай выступят в дуэтах с технической программой на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Ранее Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе. Гайдай и Дорошко поборются за награды с представительницами Китая, Беларуси, Японии и дуэтами из других стран.
Российская Премьер-лига. 1-й тур. «Оренбург» — ЦСКА
17:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА пройдет на стадионе «Газовик». В прошлом сезоне «Оренбург» одержал победу в стартовом матче чемпионата России, обыграв московский «Спартак» со счетом 2:0. По итогам сезона-2024/25 команда Владимира Слишковича вылетела из РПЛ и лишилась ряда ключевых игроков. За неделю до начала нового сезона стало известно, что «Оренбург» все же сыграет в чемпионате России, заменив «Торпедо».
ЦСКА вступает в новый сезон РПЛ с новым главным тренером из Швейцарии Фабио Челестини. Специалист уже привел армейцев к победе в Суперкубке России и хочет продолжить успех. В минувшем сезоне ЦСКА обыграл «Оренбург» дважды с общим счетом 7:1. Смогут ли подопечные Челестини набрать три очка и присоединиться в турнирной таблице к лидирующим клубам?