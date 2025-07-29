Отец Глушенкова раскритиковал игру «Зенита», после замены сына



— Все говорят — по мысли, движению — какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к Максу приходит. Нет пасов от защитников к нему. Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду и то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнет атаку?