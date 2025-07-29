Отец Глушенкова раскритиковал игру «Зенита», после замены сына

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» на выезде. После первого тайма команде Сергея Семака вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество. Глушенков был заменен после первого тайма. Семак объяснил такое решение заявив, что футболист «много ошибался и не вошел в игру».
— Как восприняли замену в перерыве? Расстроены?
— Конечно. 2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 — и на кого все спихивать?
— У сына в прошлом году в начале сезона была феерия. В этом хуже — с чем связано?
— Все говорят — по мысли, движению — какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к Максу приходит. Нет пасов от защитников к нему. Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду и то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнет атаку?
— Он играет десятку, а его любимая позиция — справа.
— Да. Ну он тоже хочет и справа играть. Но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому, что Луис Энрике есть и стоит миллионы.
— Но Макс тоже не дешевый.
— Понятно. Но, ребята, доверьте ему. А когда меняют в перерыве, — приводит слова Александра Глушенкова «РБ Спорт».
Максим Глушенков присоединился к «Зениту» в июне 2024 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2024/25. Всего за петербургскую команду он провел 28 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.