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Отец Глушенкова раскритиковал игру «Зенита», после замены сына

Отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова Александр раскритиковал игру команды после ничьей с «Рубином» в матче 2-го тура РПЛ (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» на выезде. После первого тайма команде Сергея Семака вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество. Глушенков был заменен после первого тайма. Семак объяснил такое решение заявив, что футболист «много ошибался и не вошел в игру».

— Как восприняли замену в перерыве? Расстроены?


— Конечно. 2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 — и на кого все спихивать?

— У сына в прошлом году в начале сезона была феерия. В этом хуже — с чем связано?


— Все говорят — по мысли, движению — какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к Максу приходит. Нет пасов от защитников к нему. Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду и то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнет атаку?

— Он играет десятку, а его любимая позиция — справа.


— Да. Ну он тоже хочет и справа играть. Но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому, что Луис Энрике есть и стоит миллионы.

— Но Макс тоже не дешевый.


— Понятно. Но, ребята, доверьте ему. А когда меняют в перерыве, — приводит слова Александра Глушенкова «РБ Спорт».

Максим Глушенков присоединился к «Зениту» в июне 2024 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2024/25. Всего за петербургскую команду он провел 28 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.