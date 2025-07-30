Быстров назвал главную ошибку Семака в матче с «Рубином»

Матч Российской Премьер-лиги прошел в Казани и завершился вничью — 2:2. При этом к перерыву сине-бело-голубые вели со счетом 2:0, после голов Андрея Мостового Матео Кассьерры. В итоге «Зенит» упустил победу на последней минуте основного времени, пропустив гол от албанского нападающего казанцев Мирлинда Даку.
«Главная ошибка Семака в матче с “Рубином”, когда он убрал лучшего игрока, Андрея Мостового, из состава. Эти 3 очка были очень важны в чемпионской гонке. При счете 2:1 он решает выпустить оборонительного футболиста еще одного, чтобы удержать преимущество, но тем самым он заставляет свою команду сесть. Когда Мостовой был на поле, даже в эти минуты с 70-й по 80-ю он шел вперед, обыгрывал на фланге один в один и создавал моменты. Он лидер “Зенита” в данную секунду, и ты убираешь лидера» — сказал Быстров в шоу «Родной футбол».
«На собственном опыте говорю, когда себя хорошо чувствуешь и у тебя все получается, команда выигрывает в один мяч и тренер начинает за 10 минут до конца что-то придумывать и тебя убирает… Зачем? Если я бегу, у меня ноги не сводит и я не прошу замены, да не трогай ты меня, дай доиграю этот матч. Когда ведешь с разницей в два мяча, ради бога меняй, но здесь скользкий счет. Педро после 60-й минуты — три потери в центре, обрезает и на контратаках начинает “Рубин” бежать. Педро ошибается, но почему тогда выбор тренера при заменах падает на Мостового, а не на Педро?» — добавил экс-полузащитник «Зенита».
В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 4 очка. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.
Владимир Быстров играл за «Зенит» с 2002-го по 2005 год, а также с 2009-го по 2014 год. В общей сложности полузащитник провел за петербургский клуб 197 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 28 результативных передач.
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
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