Быстров назвал главную ошибку Семака в матче с «Рубином»

«На собственном опыте говорю, когда себя хорошо чувствуешь и у тебя все получается, команда выигрывает в один мяч и тренер начинает за 10 минут до конца что-то придумывать и тебя убирает… Зачем? Если я бегу, у меня ноги не сводит и я не прошу замены, да не трогай ты меня, дай доиграю этот матч. Когда ведешь с разницей в два мяча, ради бога меняй, но здесь скользкий счет. Педро после 60-й минуты — три потери в центре, обрезает и на контратаках начинает “Рубин” бежать. Педро ошибается, но почему тогда выбор тренера при заменах падает на Мостового, а не на Педро?» — добавил экс-полузащитник «Зенита».