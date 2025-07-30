Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.28
П2
3.93
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.70
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.59
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.48
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ФКСБ
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.87
П2
1.75
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.70
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Маккаби
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.41
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Ференцварош
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.26
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Панатинаикос
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.06
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.02
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.20
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.95
П2
1.88

«Бомба в раздевалке». Владимир Быстров — об атмосфере в «Зените»

Экс-футболист Владимир Быстров прокомментировал возможное недопонимание между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и нападающим Максимом Глушенковым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Поводом для обсуждения стала замена игрока в перерыве матча второго тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина», который завершился со счетом 2:2.

«Мы увидели, как Глушенков отреагировал на замену на скамейке. Бомба могла бы быть и в раздевалке, когда Семак начал указывать на его минусы в первом тайме. Если он не сдержался и ответил что-то Семаку… Там на самом деле у “Зенита” много таких бомб, потому что у них два состава. Когда я играл в “Зените”, у нас в раздевалке ничего такого не было. Мы могли выяснять отношения между собой, но никак не с тренером. Мы субординацию соблюдали», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

«Показалось, что не вошел в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — прокомментировал действия Глушенкова по итогам первого тайма с «Рубином» Сергей Семак.

Максим Глушенков присоединился к «Зениту» в июне 2024 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2024/25. Всего за петербургскую команду он провел 28 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 4 очка. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.

Рубин
2:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
27.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Рубин
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Зенит
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Статистика
Рубин
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
17
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти