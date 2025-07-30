«Бомба в раздевалке». Владимир Быстров — об атмосфере в «Зените»

«Мы увидели, как Глушенков отреагировал на замену на скамейке. Бомба могла бы быть и в раздевалке, когда Семак начал указывать на его минусы в первом тайме. Если он не сдержался и ответил что-то Семаку… Там на самом деле у “Зенита” много таких бомб, потому что у них два состава. Когда я играл в “Зените”, у нас в раздевалке ничего такого не было. Мы могли выяснять отношения между собой, но никак не с тренером. Мы субординацию соблюдали», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».