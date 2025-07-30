«Бомба в раздевалке». Владимир Быстров — об атмосфере в «Зените»

Поводом для обсуждения стала замена игрока в перерыве матча второго тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина», который завершился со счетом 2:2.
«Мы увидели, как Глушенков отреагировал на замену на скамейке. Бомба могла бы быть и в раздевалке, когда Семак начал указывать на его минусы в первом тайме. Если он не сдержался и ответил что-то Семаку… Там на самом деле у “Зенита” много таких бомб, потому что у них два состава. Когда я играл в “Зените”, у нас в раздевалке ничего такого не было. Мы могли выяснять отношения между собой, но никак не с тренером. Мы субординацию соблюдали», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».
«Показалось, что не вошел в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — прокомментировал действия Глушенкова по итогам первого тайма с «Рубином» Сергей Семак.
Максим Глушенков присоединился к «Зениту» в июне 2024 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2024/25. Всего за петербургскую команду он провел 28 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.
В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 4 очка. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти