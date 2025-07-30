Форвард «Локомотива» Раков: Миранчук обращается с мячом как Неймар

«Мне интересно было наблюдать за Антоном Миранчуком, потому что у него плюс‑минус такая же техника, он так же обращается с мячом, как Неймар, а это мой любимый футболист. И он тоже хотел быть похожим на Неймара. Его действия, обращения с мячом, удары — он все это повторял, делал, и я старался делать это так же, как он», — заявил Раков в эфире программы «Третий тайм».