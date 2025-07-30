Форвард «Локомотива» Раков: Миранчук обращается с мячом как Неймар

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков вспомнил, как экс‑полузащитник железнодорожников Антон Миранчук повторял технику бразильского форварда Неймара.
«Мне интересно было наблюдать за Антоном Миранчуком, потому что у него плюс‑минус такая же техника, он так же обращается с мячом, как Неймар, а это мой любимый футболист. И он тоже хотел быть похожим на Неймара. Его действия, обращения с мячом, удары — он все это повторял, делал, и я старался делать это так же, как он», — заявил Раков в эфире программы «Третий тайм».
20-летний Раков — воспитанник московского «Локомотива». В двух стартовых турах текущего сезона в МИР РПЛ Раков забил два гола за «Крылья Советов», поскольку перешел в самарский клуб в июле на правах аренды. Ранее Вадим рассказывал, что из российских футболистов больше всего любит Антона и Алексея Миранчуков.
Миранчук перешёл в швейцарский клуб летом 2024 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026-го. Всего за «Сьон» россиянин провел 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.