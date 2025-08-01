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«Спартак» с «Акроном» рассудит Кукуян и другие назначения арбитров на тур

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Мир РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"


Список судей, которые будут обслуживать матчи 3-го тура РПЛ, опубликован на сайте РФС.

2 августа (суббота)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Иванов.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

4 августа (понедельник)

«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.

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