«Спартак» с «Акроном» рассудит Кукуян и другие назначения арбитров на тур

Список судей, которые будут обслуживать матчи 3-го тура РПЛ, опубликован на сайте РФС.
2 августа (суббота)
«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.
«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.
3 августа (воскресенье)
«Акрон» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Иванов.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
4 августа (понедельник)
«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.