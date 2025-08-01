Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Динамо» под руководством Валерия Карпина пока поражений нет, но была ничья в 1-м туре с «Балтикой» дома (1:1). Новички продолжают прибывать, игра — строиться, и истинный потенциал бело-голубых в этом сезоне мы поймем позже. Но визит в Краснодар в этом плане очень важен. У «Динамо» пять подряд поражений в очных встречах с «Краснодаром» — пора подумать о реванше, раз уж краснодарцы пока не могут набрать прежний ход. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.