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Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 2 августа, в рамках 3-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «Ozon Арена». Главный арбитр матча — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Для краснодарских болельщиков теперь любая домашняя встреча с московским «Динамо» — источник приятных воспоминаний. 24 мая 2025 года, разгромив динамовцев в простом по счету (3:0), но очень тяжелом по игре матче, «быки» впервые в истории стали чемпионами России по футболу. Старт следующего сезона выходит неровным, но непоправимых потерь у команды Мурада Мусаева пока нет.

В июле новоявленные чемпионы потерпели аж три поражения в трех разных турнирах, но Суперкубок с ЦСКА (0:1) — по сути предсезонный выставочный матч, проигрыш «Крыльям» в Пути РПЛ Кубка (1:2) мало на что влияет стратегически, такова замысловатая формула турнира, а тоже домашняя неудача с «Локомотивом» в предыдущем туре (1:2) отбросила краснодарцев аж на 9-е место, но чемпионат только начинается.

У «Динамо» под руководством Валерия Карпина пока поражений нет, но была ничья в 1-м туре с «Балтикой» дома (1:1). Новички продолжают прибывать, игра — строиться, и истинный потенциал бело-голубых в этом сезоне мы поймем позже. Но визит в Краснодар в этом плане очень важен. У «Динамо» пять подряд поражений в очных встречах с «Краснодаром» — пора подумать о реванше, раз уж краснодарцы пока не могут набрать прежний ход. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2,00, а шансы московского «Динамо» выиграть оценили в 3,70. Ничья идет с коэффициентом 3,60. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,67, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,20. Наиболее вероятный счет — 1:1 за 7,00.

Футбол. Премьер-лига
02.08
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.70