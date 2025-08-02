Матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Извечные соперники похожим образом начали сезон, расположившись рядом в таблице, но ЦСКА может похвастать тем, что под руководством нового главного тренера Фабио Челестини, подхватившего команду после бегства Марко Николича в Грецию, уже взял трофей: суперкубок России в противостоянии с новым чемпионом «Краснодаром».
Прежний чемпион «Зенит», как и ЦСКА, пока в этом сезоне не проигрывал, но испытал сильные и неприятные эмоции, умудрившись упустить контроль над благоприятно складывавшимся матчем 2-го тура РПЛ в Казани. Комфортные 0:2 превратились в 2:2 с голом на последней минуте — еще и не от кого-нибудь, а за авторством Мирлинда Даку, которого «Зенит» этим летом хотел увидеть в своих рядах. Это напомнило последнюю очную встречу команд в мае, когда ЦСКА смог отыграться в двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за выход в финал Кубка, а затем и завоевать трофей.
У ЦСКА относительная неудача случилась еще в 1-м туре. Армейцы не сумели забить ни одного гола в Оренбурге, а могли и проиграть, если бы не вечный спаситель Игорь Акинфеев. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом этого матча. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1,68. Ставка на успех ЦСКА предлагается с коэффициентом 5,20, а на ничью — 3,75. Эксперты полагают, что матч может выйти результативным: на тотал больше 2.5 гола дают коэффициент 1,85, а меньше 2.5 — 1,95. Если обеим командам удастся забить, сыграет ставка с коэффициент 1,85.