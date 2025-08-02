Матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Прежний чемпион «Зенит», как и ЦСКА, пока в этом сезоне не проигрывал, но испытал сильные и неприятные эмоции, умудрившись упустить контроль над благоприятно складывавшимся матчем 2-го тура РПЛ в Казани. Комфортные 0:2 превратились в 2:2 с голом на последней минуте — еще и не от кого-нибудь, а за авторством Мирлинда Даку, которого «Зенит» этим летом хотел увидеть в своих рядах. Это напомнило последнюю очную встречу команд в мае, когда ЦСКА смог отыграться в двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за выход в финал Кубка, а затем и завоевать трофей.