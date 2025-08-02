Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.08
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Крылья Советов
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Шинник
0
П1
X
П2

Матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 3 августа, в рамках 3-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге сойдутся «Зенит» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Извечные соперники похожим образом начали сезон, расположившись рядом в таблице, но ЦСКА может похвастать тем, что под руководством нового главного тренера Фабио Челестини, подхватившего команду после бегства Марко Николича в Грецию, уже взял трофей: суперкубок России в противостоянии с новым чемпионом «Краснодаром».

Прежний чемпион «Зенит», как и ЦСКА, пока в этом сезоне не проигрывал, но испытал сильные и неприятные эмоции, умудрившись упустить контроль над благоприятно складывавшимся матчем 2-го тура РПЛ в Казани. Комфортные 0:2 превратились в 2:2 с голом на последней минуте — еще и не от кого-нибудь, а за авторством Мирлинда Даку, которого «Зенит» этим летом хотел увидеть в своих рядах. Это напомнило последнюю очную встречу команд в мае, когда ЦСКА смог отыграться в двухматчевом противостоянии с «Зенитом» за выход в финал Кубка, а затем и завоевать трофей.

У ЦСКА относительная неудача случилась еще в 1-м туре. Армейцы не сумели забить ни одного гола в Оренбурге, а могли и проиграть, если бы не вечный спаситель Игорь Акинфеев. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом этого матча. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1,68. Ставка на успех ЦСКА предлагается с коэффициентом 5,20, а на ничью — 3,75. Эксперты полагают, что матч может выйти результативным: на тотал больше 2.5 гола дают коэффициент 1,85, а меньше 2.5 — 1,95. Если обеим командам удастся забить, сыграет ставка с коэффициент 1,85.

Футбол. Премьер-лига
03.08
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.43