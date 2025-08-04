Семак высказался о будущем Вендела в «Зените» после матча с ЦСКА

Напомним, этим летом Вендел должен был стать игроком «Ботафого» — в январе бразильский клуб договорился с «Зенитом» о переходе игрока за €20 млн. В мае «Ботафого» отказался от этой сделки.
В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) Вендел появился на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.
— Сергей Богданович, вы еще раз процитировали то же, что сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных — тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?
— Для меня — сто процентов.
— На сто процентов?
— На двести!
— Вы рассчитываете на него, как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?
— Он игрок «Зенита», и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 5 очками. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом».
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти