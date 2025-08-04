Челестини — о пенальти с «Зенитом»: Должен верить тому, что говорят

Напомним, ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. В составе армейцев на 33-й минуте отличился Алеррандро. На 76-й минуте после нарушения защитника ЦСКА Кругового счет с пенальти сравнял Александр Соболев.
— Есть ли у вас сомнения в справедливости назначенного в ваши ворота пенальти?
— Я не говорю о судействе. Вы журналисты, вы смотрите игру, видите моменты и можете сами принять решение о его справедливости. Также на матчах работает система VAR, поэтому я должен верить тому, что говорят.
— Опасных моментов у ворот Акинфеева было не так много. Вы думали, что игра может сложиться так?
— Считаю, что наши ребята в обороне провели великолепнейшую работу. У «Зенита» много сильных качеств, и отобрать у них мяч не просто. Для нас этот матч — третий за неделю. И мы на оборонительном уровне смогли их сдерживать, у нас получалось контролировать игру. При этом мы не отказывались от того, чтобы самим атаковать. И в момент, когда «Зенит» дал нам передохнуть, мы вышли вперед. Это было не так просто, поскольку соперник сам всегда играл с мячом и почти не давал нам пауз, — приводит слова Челестини пресс-служба московского клуба.
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти