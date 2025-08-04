Челестини — о пенальти с «Зенитом»: Должен верить тому, что говорят

— Считаю, что наши ребята в обороне провели великолепнейшую работу. У «Зенита» много сильных качеств, и отобрать у них мяч не просто. Для нас этот матч — третий за неделю. И мы на оборонительном уровне смогли их сдерживать, у нас получалось контролировать игру. При этом мы не отказывались от того, чтобы самим атаковать. И в момент, когда «Зенит» дал нам передохнуть, мы вышли вперед. Это было не так просто, поскольку соперник сам всегда играл с мячом и почти не давал нам пауз, — приводит слова Челестини пресс-служба московского клуба.