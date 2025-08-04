Семак заявил, что Латышонок в этом сезоне реже выручает «Зенит»

Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В этой встрече ворота сине-бело-голубых защищал Евгений Латышонок.
— Вопрос по вратарю. Не тревожит ли вас, что Латышонок при всей его надежности не выручает, как он выручал в прошлом сезоне? А тот же Адамов на последних минутах в Грозном выручил?
— Вратарская позиция — она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение. На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идет никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Женя Латышонок, на Кубок — Денис Адамов.
Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но еще раз повторю, что для меня вратарская позиция — это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!
— Одно маленькое уточнение. А как вы определяете, кто из игроков сильнее? Это какое-то существует тестирование в «Зените»? Есть в тренерском штабе человек, который проводит полный анализ тренировок, или это ваша гениальная тренерская интуиция?
— Никакой интуиции нет, и гениальности никакой нет. Мы смотрим за состоянием игроков. Конечно, каждая тренировка анализируется. Много информации и по функциональному состоянию игроков. И, конечно, мы смотрим и понимаем, кому на какой позиции будет лучше сыграть. На то она и есть работа главного тренера, чтобы принимать решение выпускать тех игроков, которые, на его взгляд, являются сильнейшими на данный момент, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Евгений Латышонок перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Балтики». В прошлом сезоне голкипер провел 28 матчей, в которых пропустил 15 мячей и 17 раз сыграл «на ноль».
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти