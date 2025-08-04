Семак заявил, что Латышонок в этом сезоне реже выручает «Зенит»

Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но еще раз повторю, что для меня вратарская позиция — это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!