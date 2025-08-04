«За такую игру не стыдно». Соболев — о ничьей «Зенита» с ЦСКА

— В этот раз я менял Мостового. Просто мысли были в голове — помочь команде добыть очки и сделать все, что от меня зависит. В принципе, как я уже говорил, в первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта, агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил. Как будто этого чуть не хватало. И вроде в последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно, — сказал Соболев после матча в интервью пресс-службе «Зенита».