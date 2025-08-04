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«За такую игру не стыдно». Соболев — о ничьей «Зенита» с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал игру команды в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Соболев отличился на 76-й минуте встречи с пенальти после нарушения правил защитником ЦСКА Данилом Круговым. Для нападающего это гол стал дебютным в текущем сезоне.

— После матча 1-го тура против «Ростова» Андрей Мостовой признался, что вместе с вами перед выходом на замену обсуждал некую тактику. Скажите, сейчас было что-то такое?

— В этот раз я менял Мостового. Просто мысли были в голове — помочь команде добыть очки и сделать все, что от меня зависит. В принципе, как я уже говорил, в первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта, агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил. Как будто этого чуть не хватало. И вроде в последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно, — сказал Соболев после матча в интервью пресс-службе «Зенита».

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45371 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Фабио Челестини
Голы
Зенит
Александр Соболев
76′
ЦСКА
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Зенит
ЦСКА
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
8
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти