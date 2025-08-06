«Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч». Быстров — о «Зените» с ЦСКА

Напомним, в 3-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В составе армейцев на 33-й минуте отличился Алеррандро. На 76-й минуте после нарушения правил защитником ЦСКА Круговым счет с пенальти сравнял Александр Соболев.
— «Зенит» вообще не понравился против ЦСКА и не впечатлил. Я не припомню, чтобы «Зенит» в таких ответственных матчах не играл в давление и прессинг. Нельзя играть в таком стиле и тем более дома.
Не хватило скоростной работы, открываний за спину, чтобы разорвать линии ЦСКА. Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч без обострения, — сказал Быстров в новом выпуске шоу «Родной футбол» на YouTube-канале «О, родной футбол!».
В текущем сезоне «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».
В минувшем сезоне сине-бело-голубые впервые с сезона-2018/19 не смогли выиграть золото чемпионата России. «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив одно очко «Краснодару». Тройку призеров замкнул ЦСКА.
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти