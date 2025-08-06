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«Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч». Быстров — о «Зените» с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА в Петербурге (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Напомним, в 3-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В составе армейцев на 33-й минуте отличился Алеррандро. На 76-й минуте после нарушения правил защитником ЦСКА Круговым счет с пенальти сравнял Александр Соболев.

— «Зенит» вообще не понравился против ЦСКА и не впечатлил. Я не припомню, чтобы «Зенит» в таких ответственных матчах не играл в давление и прессинг. Нельзя играть в таком стиле и тем более дома.

Не хватило скоростной работы, открываний за спину, чтобы разорвать линии ЦСКА. Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч без обострения, — сказал Быстров в новом выпуске шоу «Родной футбол» на YouTube-канале «О, родной футбол!».

В текущем сезоне «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

В минувшем сезоне сине-бело-голубые впервые с сезона-2018/19 не смогли выиграть золото чемпионата России. «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив одно очко «Краснодару». Тройку призеров замкнул ЦСКА.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45371 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Фабио Челестини
Голы
Зенит
Александр Соболев
76′
ЦСКА
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Зенит
ЦСКА
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
8
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти