Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо Мх
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.34
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2

Дзюба в Дагестане, Головин против «Интера», «Челси» против тен Хага: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 8 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

РПЛ постепенно набирает обороты — четвертый тур сегодня вечером стартует в Дагестане. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» дебютировали в элите российского футбола в прошлом сезоне и продолжают бороться за закрепление своих позиций в РПЛ. Тольяттинцы пока уверенно идут в середине таблицы, сумев сохранить ноль в графе «поражения». Дагестанский клуб, делающий ставку прежде всего на оборону и самоотдачу своих игроков, на своем поле сумел обыграть «Пари НН» (1:0) в кубке и «Ахмат» (1:0) в чемпионате. Команды шесть раз встречались в РПЛ и Первой лиге и ни разу «бело-голубым» не удалось добиться положительного результата. Ожидается низовой, но очень упорный и напряженный матч — динамовцы вновь будут вязать соперника, и их успех в предстоящей игре во многом зависит от того, насколько им удастся сдержать Артема Дзюбу в своей штрафной.

Футбол. Товарищеский матч. «Монако» (Франция) — «Интер» (Италия)

21:00. Где смотреть: Okko.

«Монако» завершает предсезонную подготовку спаррингом против миланского «Интера». Это уже восьмой товарищеский матч монегасков за последний месяц, в то время как финалист Лиги чемпионов только-только выходит из отпуска после клубного ЧМ. «Монако» демонстрирует отличную готовность к сезону — пять побед и две ничьи в матчах против таких серьезных команд как «Ноттингем Форест» (0:0), «Торино» (3:1, 3:1) и «Аякс» (2:2). Александр Головин получает много игрового времени и продолжает оставаться важным игроком команды — в матче против «Торино» он забил свой первый гол с января. «Монако» явно находится в игровом ритме и в преддверии старта сезона в Лиге 1 наверняка будет играть на высоких оборотах. «Интер», несмотря на недостаток практики, обладает мощным составом и способен создать серьезные проблемы даже хорошо готовому сопернику. Вполне можно рассчитывать, что в этом матче будет много голов.

Футбол. Товарищеский матч. «Челси» (Англия) — «Байер» (Германия)

21:00. Где смотреть: Okko.

«Байер» активно пытается перестроиться после ухода из команды Хаби Алонсо и Флориана Вирца. Теперь командой руководит Эрик тен Хаг, который начал свой путь в немецком клубе с разгромного поражения от молодежки «Фламенго» (1:5). Следом же без особых проблем были обыграны «Бохум» (2:0), «Фортуна» (2:1) и «Пиза» (3:0). «Челси» после триумфа на клубном ЧМ провел лишь одну товарищескую игру, проиграв малоизвестному «Шолингу» (0:2) из седьмого английского дивизиона. Команда Энцо Марески готовится к новому сезону с большими амбициями подтвердить статус лучшей команды мира. Обе команды предпочитают атакующий футбол, и в преддверии старта своих чемпионатов могут подарить зрителям голевое шоу.

Теннис. WTA-1000. Цинциннати (США). Женщины. 1-й круг. Сюзан Ламенс (Нидерланды, 64) — Вероника Кудерметова (Россия, 42)

22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В первом круге «тысячника» в Цинциннати Вероника Кудерметова встретится с первой ракеткой Нидерландов Сюзан Ламенс, предпочитающей агрессивный и силовой стиль игры. Россиянка набрала хорошую форму и неплохо показала себя на турнире в Монреале, сумев зацепить сет в матче со второй ракеткой мира Коко Гауфф. Хард — профильное покрытие Кудерметовой, и она на классе должна уверенно проходить во второй круг, где ее уже ждет Белинда Бенчич. Главное — не повторять ошибок младшей сестры Полины, которую Ламенс обыграла в Монреале полторы недели назад.

