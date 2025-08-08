Дзюба в Дагестане, Головин против «Интера», «Челси» против тен Хага: что смотреть сегодня

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (Тольятти)
20:00. Где смотреть: «Матч Премьер».
РПЛ постепенно набирает обороты — четвертый тур сегодня вечером стартует в Дагестане. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» дебютировали в элите российского футбола в прошлом сезоне и продолжают бороться за закрепление своих позиций в РПЛ. Тольяттинцы пока уверенно идут в середине таблицы, сумев сохранить ноль в графе «поражения». Дагестанский клуб, делающий ставку прежде всего на оборону и самоотдачу своих игроков, на своем поле сумел обыграть «Пари НН» (1:0) в кубке и «Ахмат» (1:0) в чемпионате. Команды шесть раз встречались в РПЛ и Первой лиге и ни разу «бело-голубым» не удалось добиться положительного результата. Ожидается низовой, но очень упорный и напряженный матч — динамовцы вновь будут вязать соперника, и их успех в предстоящей игре во многом зависит от того, насколько им удастся сдержать Артема Дзюбу в своей штрафной.
Футбол. Товарищеский матч. «Монако» (Франция) — «Интер» (Италия)
21:00. Где смотреть: Okko.
«Монако» завершает предсезонную подготовку спаррингом против миланского «Интера». Это уже восьмой товарищеский матч монегасков за последний месяц, в то время как финалист Лиги чемпионов только-только выходит из отпуска после клубного ЧМ. «Монако» демонстрирует отличную готовность к сезону — пять побед и две ничьи в матчах против таких серьезных команд как «Ноттингем Форест» (0:0), «Торино» (3:1, 3:1) и «Аякс» (2:2). Александр Головин получает много игрового времени и продолжает оставаться важным игроком команды — в матче против «Торино» он забил свой первый гол с января. «Монако» явно находится в игровом ритме и в преддверии старта сезона в Лиге 1 наверняка будет играть на высоких оборотах. «Интер», несмотря на недостаток практики, обладает мощным составом и способен создать серьезные проблемы даже хорошо готовому сопернику. Вполне можно рассчитывать, что в этом матче будет много голов.
Футбол. Товарищеский матч. «Челси» (Англия) — «Байер» (Германия)
21:00. Где смотреть: Okko.
«Байер» активно пытается перестроиться после ухода из команды Хаби Алонсо и Флориана Вирца. Теперь командой руководит Эрик тен Хаг, который начал свой путь в немецком клубе с разгромного поражения от молодежки «Фламенго» (1:5). Следом же без особых проблем были обыграны «Бохум» (2:0), «Фортуна» (2:1) и «Пиза» (3:0). «Челси» после триумфа на клубном ЧМ провел лишь одну товарищескую игру, проиграв малоизвестному «Шолингу» (0:2) из седьмого английского дивизиона. Команда Энцо Марески готовится к новому сезону с большими амбициями подтвердить статус лучшей команды мира. Обе команды предпочитают атакующий футбол, и в преддверии старта своих чемпионатов могут подарить зрителям голевое шоу.
Теннис. WTA-1000. Цинциннати (США). Женщины. 1-й круг. Сюзан Ламенс (Нидерланды, 64) — Вероника Кудерметова (Россия, 42)
22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В первом круге «тысячника» в Цинциннати Вероника Кудерметова встретится с первой ракеткой Нидерландов Сюзан Ламенс, предпочитающей агрессивный и силовой стиль игры. Россиянка набрала хорошую форму и неплохо показала себя на турнире в Монреале, сумев зацепить сет в матче со второй ракеткой мира Коко Гауфф. Хард — профильное покрытие Кудерметовой, и она на классе должна уверенно проходить во второй круг, где ее уже ждет Белинда Бенчич. Главное — не повторять ошибок младшей сестры Полины, которую Ламенс обыграла в Монреале полторы недели назад.