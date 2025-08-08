Дзюба в Дагестане, Головин против «Интера», «Челси» против тен Хага: что смотреть сегодня

«Монако» завершает предсезонную подготовку спаррингом против миланского «Интера». Это уже восьмой товарищеский матч монегасков за последний месяц, в то время как финалист Лиги чемпионов только-только выходит из отпуска после клубного ЧМ. «Монако» демонстрирует отличную готовность к сезону — пять побед и две ничьи в матчах против таких серьезных команд как «Ноттингем Форест» (0:0), «Торино» (3:1, 3:1) и «Аякс» (2:2). Александр Головин получает много игрового времени и продолжает оставаться важным игроком команды — в матче против «Торино» он забил свой первый гол с января. «Монако» явно находится в игровом ритме и в преддверии старта сезона в Лиге 1 наверняка будет играть на высоких оборотах. «Интер», несмотря на недостаток практики, обладает мощным составом и способен создать серьезные проблемы даже хорошо готовому сопернику. Вполне можно рассчитывать, что в этом матче будет много голов.