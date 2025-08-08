Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
09.08
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 9 августа, в рамках 4-го тура РПЛ состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Перед стартом сезона «Локомотив» не называли среди явных фаворитов в борьбе за первое место, скорее, железнодорожникам отводили статус «темной лошадки», однако команда Михаила Галактионова единственной в РПЛ провела три первых тура вообще без очковых потерь, обыграв «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Особенно впечатляет победа в гостях над действующим чемпионом из Краснодара. Правда, Путь РПЛ Кубка «Локо» начал с поражения от ЦСКА (1:2), но в этом турнире все еще можно наверстать.

«Спартак», как обычно, никого не оставляет равнодушным и никому не дает скучать. После трех туров команда Деяна Станковича занимает крайне низкое 11-е место в таблице после трудной победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), шокирующего разгрома от калининградской «Балтики» (0:3) в матче с двумя удалениями и едва не вырванной, но в итоге упущенной победы в гостях с «Акроном» (1:1), где обмен голами произошел уже в добавленное время. Говорят, руководство «Спартака» поставило Деяну Станковичу ультиматум и будущее серба во главе красно-белых зависит от непростых встреч с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином» в ближайших турах, но это лишь слухи. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают шансы соперников равными. На победу как «Локомотива», так и «Спартака» предлагают одинаковый коэффициент 2,65. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3,55. От игры ждут хорошей результативности. Тотал больше 2.5 предложен за 1,71, а меньше 2.5 — 2,12. Еще вероятнее, что соперники обменяются голами. Ставка «обе забьют — да» оценивается коэффициентом 1,59. Она проходила в пяти последних очных встречах «Спартака» и «Локомотива».

