Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак», как обычно, никого не оставляет равнодушным и никому не дает скучать. После трех туров команда Деяна Станковича занимает крайне низкое 11-е место в таблице после трудной победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), шокирующего разгрома от калининградской «Балтики» (0:3) в матче с двумя удалениями и едва не вырванной, но в итоге упущенной победы в гостях с «Акроном» (1:1), где обмен голами произошел уже в добавленное время. Говорят, руководство «Спартака» поставило Деяну Станковичу ультиматум и будущее серба во главе красно-белых зависит от непростых встреч с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином» в ближайших турах, но это лишь слухи. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.