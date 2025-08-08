Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Перед стартом сезона «Локомотив» не называли среди явных фаворитов в борьбе за первое место, скорее, железнодорожникам отводили статус «темной лошадки», однако команда Михаила Галактионова единственной в РПЛ провела три первых тура вообще без очковых потерь, обыграв «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Особенно впечатляет победа в гостях над действующим чемпионом из Краснодара. Правда, Путь РПЛ Кубка «Локо» начал с поражения от ЦСКА (1:2), но в этом турнире все еще можно наверстать.
«Спартак», как обычно, никого не оставляет равнодушным и никому не дает скучать. После трех туров команда Деяна Станковича занимает крайне низкое 11-е место в таблице после трудной победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), шокирующего разгрома от калининградской «Балтики» (0:3) в матче с двумя удалениями и едва не вырванной, но в итоге упущенной победы в гостях с «Акроном» (1:1), где обмен голами произошел уже в добавленное время. Говорят, руководство «Спартака» поставило Деяну Станковичу ультиматум и будущее серба во главе красно-белых зависит от непростых встреч с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином» в ближайших турах, но это лишь слухи. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают шансы соперников равными. На победу как «Локомотива», так и «Спартака» предлагают одинаковый коэффициент 2,65. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3,55. От игры ждут хорошей результативности. Тотал больше 2.5 предложен за 1,71, а меньше 2.5 — 2,12. Еще вероятнее, что соперники обменяются голами. Ставка «обе забьют — да» оценивается коэффициентом 1,59. Она проходила в пяти последних очных встречах «Спартака» и «Локомотива».