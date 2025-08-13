Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.70
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
3.06
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.85
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
6.95

Быстров: «Спартак» и «Зенит» сейчас — две худшие команды РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в шоу «Родной футбол» высказался о состоянии команд перед очным матчем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют друг с другом в Москве в субботу, 16 августа.

— «Спартак» и «Зенит» сейчас — это две худшие команды РПЛ. Они укрепились, и у них игроков на два состава. И то, что Станкович и Семак не справляются с этими командами, это факт. Четыре тура прошли — чем они занимались в предсезонке? У них что мало было времени?

Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами: опять нас убивают. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать ни какую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался, — сказал Быстров.

После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает восьмую позицию в турнирной таблице, «Спартак» — 11-ю. В последнем туре «сине-бело-голубые» на выезде уступили «Ахмату» (0:1), а «красно-белые» в гостевом дерби проиграли «Локомотиву» (2:4).

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.28
П2
2.44