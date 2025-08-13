Быстров: «Спартак» и «Зенит» сейчас — две худшие команды РПЛ

— «Спартак» и «Зенит» сейчас — это две худшие команды РПЛ. Они укрепились, и у них игроков на два состава. И то, что Станкович и Семак не справляются с этими командами, это факт. Четыре тура прошли — чем они занимались в предсезонке? У них что мало было времени?



Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами: опять нас убивают. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать ни какую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался, — сказал Быстров.