Быстров: «Спартак» и «Зенит» сейчас — две худшие команды РПЛ

Команды сыграют друг с другом в Москве в субботу, 16 августа.
— «Спартак» и «Зенит» сейчас — это две худшие команды РПЛ. Они укрепились, и у них игроков на два состава. И то, что Станкович и Семак не справляются с этими командами, это факт. Четыре тура прошли — чем они занимались в предсезонке? У них что мало было времени?
Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами: опять нас убивают. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать ни какую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался, — сказал Быстров.
После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает восьмую позицию в турнирной таблице, «Спартак» — 11-ю. В последнем туре «сине-бело-голубые» на выезде уступили «Ахмату» (0:1), а «красно-белые» в гостевом дерби проиграли «Локомотиву» (2:4).