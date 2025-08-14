Бубнов оценил игру «Спартака» в проигранном матче на «отлично»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч против лидера чемпионата «Локомотива». Красно-белые получили оценку «пять». По подсчетам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действий при 21% брака.
В то же время, победившие в матче футболисты «Локомотива», по мнению Бубнова, наиграли на оценку «два».
В составе «Спартака» отличились легионеры Мартинс и Барко. Среди игроков «Локомотива» хет-триком отметился Алексей Батраков, еще один гол забил.
После 4 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 12 очков из 12 возможных. Подопечные Деяна Станковича набрали 4 балла и занимают 11-е место. В субботу, 16 августа, красно-белые дома сыграют с принципиальным соперником — петербургским «Зенитом».
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти