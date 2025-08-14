«Зенит» вновь сыграет со «Сьоном» в сентябре

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.01
П2
3.46
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.22
П2
6.20
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.10
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
3.50
Футбол. Кубок России
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.45
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.20
П2
7.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.63
П2
1.98
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.40
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.70
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
4.16
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.35
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.46
П2
13.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.70
П2
1.98
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.72
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.71
П2
4.66
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.75
П2
2.61
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.54
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.23
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.03
П2
9.25
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.42
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
4.98
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.30
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.50
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.75
П2
31.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.30
П2
4.90

«Зенит» вновь сыграет со «Сьоном» в сентябре

Товарищеский матч с командой из Швейцарии пройдет в Санкт-Петербурге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча со швейцарским «Сьоном». Команды встречались ранее в июле, тогда «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.

— «Зенит» вновь сразится со «Сьоном» на «Газпром Арене». Матч с клубом из Швейцарии пройдет 6 сентября и начнётся в 19:00 по петербургскому времени.

Встреча с двукратным чемпионом своей страны станет для «Зенита» третьей в истории — ранее команды играли на летних сборах в 2016-м (3:1 в пользу соперников) и 9 июля 2025 года на «Газпром Арене» (3:0, победа сине-бело-голубых), — написано в сообщении российского клуба.

«Сьон» в минувшем чемпионате Швейцарии занял 9-е место. За команду выступает российский полузащитник Антон Миранчук. За «Сьон» россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.