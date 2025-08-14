«Зенит» вновь сыграет со «Сьоном» в сентябре

Встреча с двукратным чемпионом своей страны станет для «Зенита» третьей в истории — ранее команды играли на летних сборах в 2016-м (3:1 в пользу соперников) и 9 июля 2025 года на «Газпром Арене» (3:0, победа сине-бело-голубых), — написано в сообщении российского клуба.