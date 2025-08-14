«Зенит» вновь сыграет со «Сьоном» в сентябре

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча со швейцарским «Сьоном». Команды встречались ранее в июле, тогда «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.
— «Зенит» вновь сразится со «Сьоном» на «Газпром Арене». Матч с клубом из Швейцарии пройдет 6 сентября и начнётся в 19:00 по петербургскому времени.
Встреча с двукратным чемпионом своей страны станет для «Зенита» третьей в истории — ранее команды играли на летних сборах в 2016-м (3:1 в пользу соперников) и 9 июля 2025 года на «Газпром Арене» (3:0, победа сине-бело-голубых), — написано в сообщении российского клуба.
«Сьон» в минувшем чемпионате Швейцарии занял 9-е место. За команду выступает российский полузащитник Антон Миранчук. За «Сьон» россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.