Игорь Акинфеев — лучший в РПЛ по проценту отраженных ударов

В прошлом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 матчей, а средний показатель пропущенных голов составил 0,75. Вратарь играет за ЦСКА с 2003 года и с 2008-го является капитаном команды. С 2004-го Игорь также был в составе сборной России, с которой становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м и участвовал в чемпионатах мира 2014 и 2018, но 1 октября 2018 года заявил, что завершает карьеру национальной команде.