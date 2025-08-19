Ричмонд
Игорь Акинфеев — лучший в РПЛ по проценту отраженных ударов

Голкипер сохраняет хорошую игровую форму в 39 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

39-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев имеет лучший показатель по проценту отраженных ударов в РПЛ в текущем сезоне.

Акинфеев отразил 17 из 21 удара в створ своих ворот — это 81%. Голкиперы с показателями ниже: Виталий Гудиев — 75%, Сергей Песьяков — 74%, Богдан Овсянников — 74%, Антон Митрюшкин — 73%.

Отметим, что последний раз вратарь имел такой процент отраженных ударов в сезоне-2016/2017 (81%). Об этом сообщает Opta Sports. В нынешнем чемпионате вратарь ЦСКА также входит в число всего двух голкиперов с предголевой передачей. Вторым является Сергей Песьяков.

В прошлом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 матчей, а средний показатель пропущенных голов составил 0,75. Вратарь играет за ЦСКА с 2003 года и с 2008-го является капитаном команды. С 2004-го Игорь также был в составе сборной России, с которой становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м и участвовал в чемпионатах мира 2014 и 2018, но 1 октября 2018 года заявил, что завершает карьеру национальной команде.

За свою вратарскую карьеру 11 раз становился обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Напомним, ЦСКА сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, в активе у команды 11 очков после 5 туров.