Павлович в UFC, РПЛ и Роналду в Суперкубке: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 23 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Смешанные единоборства. Мужчины. UFC. Сергей Павлович (Россия) — Вальдо Кортес-Акоста (США)

14:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

Российский тяжеловес Сергей Павлович встретится с американцем Вальдо Кортесом-Акостой в рамках турнира UFC Fight Night 257, который проходит в Китае.

Павлович после двух поражений победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 250 в феврале. Россиянин занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC и хочет вернуть себе статус топового бойца.

Кортес-Акоста идет на серии из пяти побед. В июне он был сильнее Сергея Спивака на турнире UFC 316. Американец занимает 6-е место в дивизионе. Сможет ли Павлович нанести поражение Кортесу-Акосте? Ответ узнаем уже скоро.

Футбол. 6-й тур РПЛ. «Зенит» — «Динамо» Махачкала

16:10. Где смотреть: «Матч ТВ».

В матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле примет махачкалинское «Динамо».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 23.08.2025, 16:15
Зенит
-
Динамо Мх
-

Команда Сергея Семака одержала лишь одну победу в 5 турах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. Перед своими болельщиками футболисты «Зенита» постараются реабилитироваться и набрать важные для команды очки.

Махачкалинское «Динамо» проводит второй сезон в высшем дивизионе. В сезоне-2024/25 команда заняла 11-е место в турнирной таблице с 29 очками. В первых 5 турах подопечные Хасанби Биджиева одержали одну победу, два раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Футболисты из Махачкалы хотят успешно сыграть на выезде и не дать сине-бело-голубым заработать баллы на домашнем поле.

Футбол. 6-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Ростов»

18:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

В рамках 6-го тура РПЛ лидер нынешнего сезона «Локомотив» примет «Ростов».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 23.08.2025, 18:30
Локомотив
-
Ростов
-

Команда Михаила Галактионова продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. В минувшие выходные железнодорожники потеряли баллы в Калининграде, сыграв вничью с «Балтикой» (1:1).

«Ростов» неудачно начал сезон. После ухода Валерия Карпина клуб возглавил Жонатан Альба. На старте чемпионата команда одержала одну победу и потерпела четыре поражения. Ростовчане располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 3 очками. Сможет ли «Ростов» сдержать «Локомотив» с лучшим бомбардиром лиги Батраковым? Ответ узнаем уже сегодня.

Футбол. Суперкубок Саудовской Аравии. Финал. «Аль-Наср» — «Аль-Ахли»

15:00. Где смотреть: Оkkо Спорт.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии, который пройдет в Гонконге, встретятся «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе и «Аль-Ахли».

У Роналду есть возможность завоевать очередной трофей. В полуфинале турнира команда обыграла действующего чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» (2:1). Звездный португалец выдал голевую передачу на новичка команды и партнера по сборной Жоау Феликса. Команда в межсезонье усилилась и сменила тренера. Теперь клуб возглавляет Жорже Жезус.

В минувшем сезоне «Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов АФК. В полуфинале Суперкубка команда разгромила «Аль-Кадисию» со счетом 5:1. В пяти предыдущих очных встречах с клубом «Аль-Наср» «Аль-Ахли» не смог добыть победу. Команда из Джидды попытается обыграть Роналду и его мастеровитых партнеров.

