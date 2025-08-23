Матч «Рубин» — «Спартак» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Рубина» дела в чемпионате гораздо лучше. Команда Рахимова набрала 10 очков в 5 турах. Провал случился только в матче с ЦСКА — 1:5. В атаке казанцев блистает Даку, у форварда уже 5 голов в этом сезоне. Хороши также Шабанхаджай и Ходжа. В защите есть проблемы, но даже против топ-клубов у «Рубина» обычно есть шансы взять очки. В прошлом сезоне казанцы были самой волевой командой РПЛ, они набрали 18 баллов после того, как уступали в счете. «Рубин» пока подписал только одного игрока — защитника Мальдонадо. Новичок пока не сыграл ни одного матча из-за травмы.



В прошлом сезоне «Рубин» выиграл в Казани у «Спартака» со счетом 2:1, а в Москве сильнее были красно-белые — 1:0. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь.