Матч «Рубин» — «Спартак» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» начал сезон с победы над махачкалинским «Динамо», но с тех пор все никак не может выиграть в чемпионате: 2 ничьи и 2 поражения. Красно-белые могли взять три очка с «Зенитом», но Барко смазал пенальти в конце матча при счете 2:2. Разговоров о будущем Станковича ходит все больше, но пока сербский тренер продолжает работать в «Спартаке». Клуб укрепляет оборону: уже пришел Самошников, на подходе колумбиец Куэста. В 5 турах красно-белые пропустили 10 мячей — больше только у «Сочи». Матч в Казани из-за травм пропустят Маркиньос, Бонгонда и Ливай Гарсия.
У «Рубина» дела в чемпионате гораздо лучше. Команда Рахимова набрала 10 очков в 5 турах. Провал случился только в матче с ЦСКА — 1:5. В атаке казанцев блистает Даку, у форварда уже 5 голов в этом сезоне. Хороши также Шабанхаджай и Ходжа. В защите есть проблемы, но даже против топ-клубов у «Рубина» обычно есть шансы взять очки. В прошлом сезоне казанцы были самой волевой командой РПЛ, они набрали 18 баллов после того, как уступали в счете. «Рубин» пока подписал только одного игрока — защитника Мальдонадо. Новичок пока не сыграл ни одного матча из-за травмы.
В прошлом сезоне «Рубин» выиграл в Казани у «Спартака» со счетом 2:1, а в Москве сильнее были красно-белые — 1:0. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь.
В этой встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу «Спартака» можно поставить за 2,12, на ничью — за 3,70, на победу «Рубина» — за 3,60. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 1,71, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,90.