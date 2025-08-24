US Open, Дзюба против ЦСКА и Головин в Лиге 1: что смотреть сегодня

Футбол. РПЛ. 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
17:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
В рамках 6-го тура чемпионата России ЦСКА примет на домашнем поле тольяттинский «Акрон».
ЦСКА с новым главным тренером Фабио Челестини после 5 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы имеют в активе 4 победы и одно поражение.
«Акрон» проводит второй сезон в высшем дивизионе. Команда Заура Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. «Акрон» в первых 5 турах одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Получится ли у Артема Дзюбы забить гол в ворота Игоря Акинфеева? Или же армейцы уверенно наберут очки и порадуют своих болельщиков? Ответ узнаем уже скоро.
Футбол. Лига 1. 2-й тур. «Лилль» — «Монако»
21:45. Где смотреть: Оkkо Спорт.
В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе на выезде сыграет с «Лиллем».
В 1-м туре «Монако» добыл уверенную победу. Команда обыграла «Гавр» (3:1). В одном из эпизодов после прострела Головина мяч в свои ворота направил Льорис.
«Лилль» в межсезонье потерял лидеров и главному тренеру Бруно Женезио приходится выстраивать команду заново. В матче 1-го тура команда сыграла вничью с «Брестом» (3:3), хотя по ходу встречи вела со счетом 2:0 и 3:2. Головин постарается отметиться результативными действиями и принести победу своему коллективу.
Теннис. Женщины. US Open. 1-й круг. Вероника Кудерметова (Россия, 25) — Джаниче Чен (Индонезия, 149)
20:00*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
*время начала матча может измениться.
25-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Индонезии Джаниче Чен, которая располагается на 149-м месте в мировом рейтинге, в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.
Кудерметова набрала отличную форму перед заключительным в сезоне турниром «Большого шлема». Россиянка дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, где уступила Джасмин Паолини из Италии.
Ранее Чен и Кудерметова ни разу не играли между собой. Ждем уверенный старт от 28-летней россиянки.
Теннис. Женщины. US Open. 1-й круг. Анастасия Потапова (Россия, 53) — Чжу Линь (Китай, 302)
23:30*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
*время начала матча может измениться.
53-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова встретится с представительницей Китая Чжу Линь, которая занимает 302-е место в мировом рейтинге, на старте US Open.
Потапова, пропустившая Уимблдон из-за травмы, не смогла должным образом набрать форму к заключительному в сезоне турниру «Большого шлема». На турнирах американской серии лучшим результатом россиянки стал выход во второй круг Цинциннати.
Представительница Китая Чжу Линь дошла до 4-го круга на турнире категории WTA 1000 в Монреале и проиграла в первом раунде Цинциннати.
Ранее девушки встречались между собой дважды. Оба матча выиграла Потапова. Россиянка попытается сделать счет личных встреч 3−0 в свою пользу и пройти во второй круг Открытого чемпионата США.
Теннис. Мужчины. US Open. 1-й круг. Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамин Бонзи (Франция, 51)
03:30*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
*время начала матча может измениться.
13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет против француза Бенжамина Бонзи, который занимает 51-ю строчку в рейтинге АТР, в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.
Судьба вновь свела Медведева и Бонзи. Напомним, на Уимблдоне Бонзи выбил Медведева в первом круге, обыграв россиянина в четырех сетах. Чемпион US Open-2021 Медведев жаждет взять реванш у француза. Перед Открытым чемпионатом США Медведев дошел до четвертьфинала в Вашингтоне, проиграл в третьем круге в Торонто и вылетел в матче второго круга в Цинциннати.
Бонзи на турнирах американской серии смог дойти до 4-го круга в Цинциннати, где уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Кто пройдет дальше и сыграет во втором круге? Ответ узнаем совсем скоро.