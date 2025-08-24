US Open, Дзюба против ЦСКА и Головин в Лиге 1: что смотреть сегодня

«Акрон» проводит второй сезон в высшем дивизионе. Команда Заура Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. «Акрон» в первых 5 турах одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Получится ли у Артема Дзюбы забить гол в ворота Игоря Акинфеева? Или же армейцы уверенно наберут очки и порадуют своих болельщиков? Ответ узнаем уже скоро.