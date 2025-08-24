US Open, Дзюба против ЦСКА и Головин в Лиге 1: что смотреть сегодня

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.00
П2
1.09
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.31
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.99
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.76
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2

US Open, Дзюба против ЦСКА и Головин в Лиге 1: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 24 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбол. РПЛ. 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»

17:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

В рамках 6-го тура чемпионата России ЦСКА примет на домашнем поле тольяттинский «Акрон».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 24.08.2025, 17:30
ЦСКА
-
Акрон
-

ЦСКА с новым главным тренером Фабио Челестини после 5 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы имеют в активе 4 победы и одно поражение.

«Акрон» проводит второй сезон в высшем дивизионе. Команда Заура Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. «Акрон» в первых 5 турах одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Получится ли у Артема Дзюбы забить гол в ворота Игоря Акинфеева? Или же армейцы уверенно наберут очки и порадуют своих болельщиков? Ответ узнаем уже скоро.

Футбол. Лига 1. 2-й тур. «Лилль» — «Монако»

21:45. Где смотреть: Оkkо Спорт.

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе на выезде сыграет с «Лиллем».

Футбол
Франция 2025/2026
2-й тур, 24.08.2025, 21:45
Лилль
-
Монако
-

В 1-м туре «Монако» добыл уверенную победу. Команда обыграла «Гавр» (3:1). В одном из эпизодов после прострела Головина мяч в свои ворота направил Льорис.

«Лилль» в межсезонье потерял лидеров и главному тренеру Бруно Женезио приходится выстраивать команду заново. В матче 1-го тура команда сыграла вничью с «Брестом» (3:3), хотя по ходу встречи вела со счетом 2:0 и 3:2. Головин постарается отметиться результативными действиями и принести победу своему коллективу.

Теннис. Женщины. US Open. 1-й круг. Вероника Кудерметова (Россия, 25) — Джаниче Чен (Индонезия, 149)

20:00*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

*время начала матча может измениться.

25-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Индонезии Джаниче Чен, которая располагается на 149-м месте в мировом рейтинге, в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.

Кудерметова набрала отличную форму перед заключительным в сезоне турниром «Большого шлема». Россиянка дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, где уступила Джасмин Паолини из Италии.

Ранее Чен и Кудерметова ни разу не играли между собой. Ждем уверенный старт от 28-летней россиянки.

Теннис. Женщины. US Open. 1-й круг. Анастасия Потапова (Россия, 53) — Чжу Линь (Китай, 302)

23:30*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

*время начала матча может измениться.

53-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова встретится с представительницей Китая Чжу Линь, которая занимает 302-е место в мировом рейтинге, на старте US Open.

Потапова, пропустившая Уимблдон из-за травмы, не смогла должным образом набрать форму к заключительному в сезоне турниру «Большого шлема». На турнирах американской серии лучшим результатом россиянки стал выход во второй круг Цинциннати.

Представительница Китая Чжу Линь дошла до 4-го круга на турнире категории WTA 1000 в Монреале и проиграла в первом раунде Цинциннати.

Ранее девушки встречались между собой дважды. Оба матча выиграла Потапова. Россиянка попытается сделать счет личных встреч 3−0 в свою пользу и пройти во второй круг Открытого чемпионата США.

Теннис. Мужчины. US Open. 1-й круг. Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамин Бонзи (Франция, 51)

03:30*. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

*время начала матча может измениться.

13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет против француза Бенжамина Бонзи, который занимает 51-ю строчку в рейтинге АТР, в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.

Судьба вновь свела Медведева и Бонзи. Напомним, на Уимблдоне Бонзи выбил Медведева в первом круге, обыграв россиянина в четырех сетах. Чемпион US Open-2021 Медведев жаждет взять реванш у француза. Перед Открытым чемпионатом США Медведев дошел до четвертьфинала в Вашингтоне, проиграл в третьем круге в Торонто и вылетел в матче второго круга в Цинциннати.

Бонзи на турнирах американской серии смог дойти до 4-го круга в Цинциннати, где уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Кто пройдет дальше и сыграет во втором круге? Ответ узнаем совсем скоро.

Футбол. Франция
24.08
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11