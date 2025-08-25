Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.47
П2
5.30
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.50
П2
5.20
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.60
П2
11.50
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
9.28
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.21
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.14
П2
4.05
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

«Васко да Гама» арендовал у «Зенита» защитника Ренана

21-летний защитник петербургского клуба продолжит сезон в Бразилии на правах аренды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро достиг договоренности с петербургским клубом о переходе центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана. Соглашение об аренде действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до окончания бразильской Серии А.

Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года из «Коринтианса». Контракт рассчитан на пять лет. Бразилец провел за сине-бело-голубых 18 матчей. Ренан уже два раза за период в «Зените» уходил в аренду, сначала в бразильский «Интернасьонал», а после в саудовский «Аль-Шабаб». В сезоне-2025/2026 защитник на поле не появлялся.

После 6 туров «Зенит» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего «Краснодара». 30 августа в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» дома сыграет с «Пари НН». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.