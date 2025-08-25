«Васко да Гама» арендовал у «Зенита» защитника Ренана

Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года из «Коринтианса». Контракт рассчитан на пять лет. Бразилец провел за сине-бело-голубых 18 матчей. Ренан уже два раза за период в «Зените» уходил в аренду, сначала в бразильский «Интернасьонал», а после в саудовский «Аль-Шабаб». В сезоне-2025/2026 защитник на поле не появлялся.