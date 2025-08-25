«Васко да Гама» арендовал у «Зенита» защитника Ренана

«Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро достиг договоренности с петербургским клубом о переходе центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана. Соглашение об аренде действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до окончания бразильской Серии А.
Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года из «Коринтианса». Контракт рассчитан на пять лет. Бразилец провел за сине-бело-голубых 18 матчей. Ренан уже два раза за период в «Зените» уходил в аренду, сначала в бразильский «Интернасьонал», а после в саудовский «Аль-Шабаб». В сезоне-2025/2026 защитник на поле не появлялся.
После 6 туров «Зенит» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего «Краснодара». 30 августа в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» дома сыграет с «Пари НН». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.