Дуглас Сантос принял приглашение сборной Бразилии

25 августа был опубликован состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в нем оказались Сантос и полузащитник «Зенита» Луис Энрике.
«Это Бразилия. Самая значимая спортивная команда за всю мировую историю. Конечно, он принимает приглашение», — приводит ТАСС слова агентства, представляющего интересы Дугласа Сантоса.
Ранее футболист получил российское гражданство. Однако в случае выхода на поле в составе «селесао» он вновь будет считаться легионером в матчах Российской Премьер-лиги.
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, «Зенит» поддерживает решение капитана команды выступать за сборную Бразилии по футболу, в клубе были готовы к тому, что он перестанет быть легионером.
«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды», — сообщили в пресс-службе.
Сборная Бразилии в ближайшую международную паузу сыграет с командами Чили (в ночь на 5 сентября по московскому времени) и Боливии (в ночь на 10 сентября). Это заключительные матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. Бразильцы уже обеспечили себе право участия на мировом первенстве, а потому новый главный тренер сборной Карло Анчелотти имеет возможность попробовать в деле кандидатов в сборную. В команду не вызваны некоторые лидеры команды, например, Неймар и Винисиус.
31-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.