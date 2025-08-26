Дуглас Сантос принял приглашение сборной Бразилии

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды», — сообщили в пресс-службе.