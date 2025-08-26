Ричмонд
Дуглас Сантос принял приглашение сборной Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, имеющий гражданство России, принял приглашение сыграть за сборную Бразилии. Об этом ТАСС сообщили представители футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 августа был опубликован состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в нем оказались Сантос и полузащитник «Зенита» Луис Энрике.

«Это Бразилия. Самая значимая спортивная команда за всю мировую историю. Конечно, он принимает приглашение», — приводит ТАСС слова агентства, представляющего интересы Дугласа Сантоса.

Ранее футболист получил российское гражданство. Однако в случае выхода на поле в составе «селесао» он вновь будет считаться легионером в матчах Российской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, «Зенит» поддерживает решение капитана команды выступать за сборную Бразилии по футболу, в клубе были готовы к тому, что он перестанет быть легионером.

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды», — сообщили в пресс-службе.

Сборная Бразилии в ближайшую международную паузу сыграет с командами Чили (в ночь на 5 сентября по московскому времени) и Боливии (в ночь на 10 сентября). Это заключительные матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. Бразильцы уже обеспечили себе право участия на мировом первенстве, а потому новый главный тренер сборной Карло Анчелотти имеет возможность попробовать в деле кандидатов в сборную. В команду не вызваны некоторые лидеры команды, например, Неймар и Винисиус.

31-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.