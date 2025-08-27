Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
2.95
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
2
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.76
П2
3.09
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
2.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
3.91
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.77
П2
5.64
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Форвард «Зенита» вошел в число лучших футболистов мира до 20 лет

Нападающий «Зенита» Педро занял 20-е место в списке лучших молодых футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал список из 200 главных мировых талантов среди молодых игроков.

19-летний бразильский нападающий сине-бело-голубых занял в этом рейтинге 20 место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет. Первые две строчки престижного списка заняли игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2024 года. За сине-бело-голубых бразилец провел 62 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач.

Из россиян в рейтинг вошли футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов и игрок тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков. 19-летний Глебов занял 105-е место, 18-летний Пестряков расположился на 157-й строчке.

В этом сезоне Глебов провёл девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. На счету Пестрякова шесть матчей в РПЛ, гол и две результативные передачи.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше