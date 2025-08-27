Форвард «Зенита» вошел в число лучших футболистов мира до 20 лет

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал список из 200 главных мировых талантов среди молодых игроков.
19-летний бразильский нападающий сине-бело-голубых занял в этом рейтинге 20 место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет. Первые две строчки престижного списка заняли игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.
Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2024 года. За сине-бело-голубых бразилец провел 62 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач.
Из россиян в рейтинг вошли футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов и игрок тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков. 19-летний Глебов занял 105-е место, 18-летний Пестряков расположился на 157-й строчке.
В этом сезоне Глебов провёл девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. На счету Пестрякова шесть матчей в РПЛ, гол и две результативные передачи.