Главный тренер «Акрона» признался, что боится за здоровье Дзюбы

— Дзюба всегда рвётся играть в футбол. Но нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем на тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку. А во время матча, когда вовлечённость в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно.
Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону — отходи. И он прислушивается, отходит. Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимального потребления кислорода) падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются. Пока Артём уделяет очень много внимания своим силовым способностям. В футболе сила преобладает. Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки.
Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс он проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в быту, восстановлении. Но если я сегодня их его лишу — начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать — бессмысленно. Этот человек прошёл всё. Тем не менее мы очень много общаемся.
— Допускаете, что этот сезон может стать последним для него? Может быть, есть уже какие-то предварительные договоренности?
— Артем этот ответ сам для себя еще не знает. Единственное, чего я хочу — чтобы он закончил с футболом абсолютно здоровым человеком. А это будет во многом зависеть от его настроения.
Когда Дзюба всё-таки решит закончить, я первым посоветую ему идти работать тренером. Именно тренером, который всё должен пройти, изучить для себя детско-юношеский футбол. Менталитет, харизма, умение общаться с людьми, достаточная жёсткость — всё в нём есть, — сказал Тедеев в интервью порталу «Чемпионат».
В этом сезоне сезоне Дзюба не сыграл ни в одном из матчей «Акрона» в Кубке России. 28 августа тольяттинцы уступили в Москве «Локомотиву» со счетом 0:2.
В Российской Премьер-лиге на счету нападающего 3 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах.
