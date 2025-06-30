Максимальное потребление кислорода: что говорит о вас этот физиологический тест

Для спортсменов знание своего МПК — не просто вопрос любопытства. Этот параметр помогает точно оценить уровень физической готовности и подобрать оптимальные нагрузки на тренировках. Например, два бегуна могут преодолевать 10 км за одно и то же время, но у одного из них МПК выше — это значит, что он делает это с меньшими усилиями и лучше восстанавливается.