КДК оставил в силе дисквалификацию Кордобы за удаление в игре с ЦСКА

На 56-й минуте матча Кордоба получил прямую красную карточку после контакта с защитником ЦСКА Мойзесом. Арбитр Рафаэль Шафеев, увидев касание ногой Кордобы руки Мойзеса, квалифицировал прыжок 32-летнего колумбийца ногой вперед как агрессивное поведение и удалил нападающего. ВАР поддержал решение судьи.
После матча нападающий заявил о готовности покинуть РПЛ из-за судейства.
Контрольно‑дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Кордобу за агрессивное поведение на два матча РПЛ, один из которых — условно.
«Отказать “Краснодару” в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к футболисту Джону Кордобе. В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, дисквалифицировать футболиста “Краснодара” Джона Кордобу на два матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения», — сказано в сообщении РФС.
Кроме того, КДК также назначил «Краснодару» штраф в размере 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды.
Таким образом, Кордоба пропустит домашнюю встречу с «Акроном» 13 сентября, однако сможет принять участие в матче с «Зенитом», который состоится 21 сентября в Краснодаре.
Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. В этом сезоне он провел за «быков» десять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайших преследователей в лице ЦСКА, «Балтики» и «Локомотива» на один балл.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти