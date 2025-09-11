КДК оставил в силе дисквалификацию Кордобы за удаление в игре с ЦСКА

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. В этом сезоне он провел за «быков» десять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.