Министр спорта РФ заявил, что не знает кто такой Сергей Семак

Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак. По словам министра, в России очень много тренеров, поэтому ему не нужно знать каждого из них.
— Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?
— А кто это?
— Главный тренер «Зенита».
— Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма, — приводит слова Дегтярева «РБ Спорт».
«Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Каким образом? Будет комиссия, обсуждать будем. Он может покинуть свой пост? Я не знаю», — заключил руководитель спортивного ведомства.
Валерий Карпин, напомним, также выступал против ужесточения лимита на легионеров в отечественном футболе.
Сергей Семак — самый титулованный тренер России. На его счету 13 трофеев, включая 6 чемпионских титулов, 2 Кубка и 5 Суперкубков страны. По числу побед в чемпионатах России в качестве тренера Семак уступает только Олегу Романцеву (8).
В качестве футболиста является пятикратным победителем чемпионата России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он был капитаном команды, достигшей наивысшего достижения в истории сборной.
Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. до модели «10 иностранцев в заявке и 5 на поле». Переход будет плавным: к сезону-2026/27 планируется формат «11/6», к 2027/28 — «10/6», а к 2028/29 — уже «10/5».
На данный момент в регламенте РПЛ написано следующее: клубы должны включить в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми иностранцев. Такая формула действует с сезона-2022/23.
«Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Много говорилось о том, что в современной истории в последние 25 лет было связано с тем временем, когда лимит отсутствовал. Это в большей степени зависит от того поколения талантливых игроков, которые формируют костяк наших клубов и сборной», — так Сергей Семак отреагировал на планы ужесточения лимита.