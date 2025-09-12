РПЛ, Яннис против Шенгюна и бой Шлеменко: что смотреть сегодня

Футбол. 8-й тур РПЛ. «Рубин» — «Динамо» Махачкала
19:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
После паузы на матчи сборных чемпионат России возвращается матчем на «Ак Барс Арене» между «Рубином» и махачкалинским «Динамо».
«Рубин» набрал неплохой ход и держится в верхней части таблицы. Команда Рашида Рахимова отстает от идущего на втором месте ЦСКА лишь на 4 очка. В случае победы клуб из Казани ворвется в топ-5.
Махачкалинское «Динамо» сотворило сенсацию в 7-м туре РПЛ, обыграв московское «Динамо» во главе с Валерием Карпиным (1:0). Получится ли у «Рубина» добыть три очка в матче? Или же команда из Махачкалы не позволит им это сделать? Ответ узнаем уже скоро.
Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы. ½ финала. Германия — Финляндия, Греция — Турция
17:00 и 21:00 Где смотреть: Okko.
После вылета сборной Сербии национальная команда Германии считается одной из фаворитов турнира. В четвертьфинале немецкие баскетболисты обыграли Словению с Лукой Дончичем в составе и теперь попробуют пройти финнов.
Финляндия творит свою историю на Евробаскете. Команда впервые пробилась в полуфинал турнира. В ⅛ финала финские баскетболисты обыграли главного фаворита — Сербию с Николой Йокичем. Какая команда проявит хладнокровие и пройдет дальше?
В другом полуфинале встретятся Греция и Турция. Обе команды имеют в составе сильных лидеров. У греков это Яннис Адетокунбо, который выступает в НБА за «Милуоки», а у Турции — Алперен Шенгюн из «Хьюстона». Греция идет стабильно по турниру, а Турция показывает яркий баскетбол. Кто окажется в финале?
Смешанные единоборства. Мужчины. RCC 23. Александр Шлеменко — Владислав Ковалев
20:00 Где смотреть: телеканал UDAR.
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет реванш с представителем Беларуси Владиславом «Белазом» Ковалевым. Первый поединок между спортсменами прошел в мае. Тогда победу раздельным решением судей одержал Ковалев.
41-летний Шлеменко — легенда смешанных единоборств. На его счету более 80 профессиональных поединков при 67 победах. В арсенале Шлеменко по-прежнему остаются мощные удары, которыми боец может обескуражить соперника.
27-летний Ковалев сделал имя на поп-ММА. Он дрался с Шарой Буллетом, Вячеславом Василевским и другими. На счету молодого и дерзкого спортсмена девять побед при одном поражении. Кто из спортсменов заберет первый пояс RCC в среднем весе? Ответ узнаем уже сегодня.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Шанхайские драконы» — «Локомотив»
19:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» приезжает в гости к «Шанхайским драконам» на «СКА-Арену» в Санкт-Петербург.
«Локомотив» под руководством нового главного тренера Боба Хартли уверенно начал сезон с двух побед, взяв по пути Кубок Открытия. Команда из Ярославля обыграла «Трактор» и «Северсталь».
«Шанхайские драконы» на старте одержали победу над СКА (7:4) и уступили «Адмиралу» по буллитам (3:4). Теперь команду ждет серьезное испытание в виде «Локомотива». В рамках КХЛ «Шанхайские Драконы» и «Локомотив» провели 23 личные встречи. На счету китайского клуба четыре победы, а ярославцы были сильнее в 19 матчах. Кто окажется сильнее в этот раз?