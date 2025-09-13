Матч «Ростов» — ЦСКА 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

После 7 туров ЦСКА и «Ростов» расположились в противоположных концах таблицы. Столичные армейцы под началом нового главного тренера Фабио Челестини не знают поражений и гонятся за лидером и действующим чемпионом «Краснодаром», с которым в минувшем туре сыграли боевую ничью в Москве (1:1). Команда Джонатана Альбы, принявшего весной эстафету у Валерия Карпина, новый сезон начала тяжело: лишь одна победа в чемпионате над пока что конкурентами в борьбе за выживание из «Пари НН» и предпоследнее место. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.