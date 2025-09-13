Ричмонд
Матч «Ростов» — ЦСКА 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 8-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

После 7 туров ЦСКА и «Ростов» расположились в противоположных концах таблицы. Столичные армейцы под началом нового главного тренера Фабио Челестини не знают поражений и гонятся за лидером и действующим чемпионом «Краснодаром», с которым в минувшем туре сыграли боевую ничью в Москве (1:1). Команда Джонатана Альбы, принявшего весной эстафету у Валерия Карпина, новый сезон начала тяжело: лишь одна победа в чемпионате над пока что конкурентами в борьбе за выживание из «Пари НН» и предпоследнее место. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Эта первая очная встреча ЦСКА и «Ростова» после финала Кубка России 1 июня. Тогда основное и дополнительное время матча в «Лужниках» завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти Игорь Акинфеев, как обычно, показал класс. Но с тех пор в составах обеих команд произошло много перемен, так что вряд ли эта игра показательна по состоянию коллективов на сентябрь.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу, хотя в гостях армейцы не такие уж очевидные фавориты, судя по цифрам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2,10. Победа «Ростова» оценивается в 3,80, а на ничейный исход можно поставить за 3,50. Аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2,10.

Футбол. Премьер-лига
14.09
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.08